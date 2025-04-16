小泉孝太郎笑容太迷人！町田啓太：忍不住抱上去

町田啓太（左）、小泉孝太郎主演日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神町田啓太主演春季檔全新日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》，是他二度擔綱黃金時段連續劇主演；他這次和小泉孝太郎攜手，故事圍繞前刑警為尋找突然失蹤的妻子，直視日本社會每年多達8萬件的失蹤問題。

與町田啓太搭檔的小泉孝太郎透露，一得知町田是主演便立刻點頭接演，「連劇情都還沒聽完就說：我想演。」兩人繼《FIXER》後再度合作，町田更誇小泉「溫柔又紳士」，坦言在非劇本安排下主動擁抱對方，「因為太喜歡那個笑容了，忍不住就抱上去。」

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日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》海報。（friDay影音提供）

為詮釋角色的緊張感與情緒轉折，町田在拍攝前開始「爆吃」，他笑說：「一餐吃兩人份，吃不夠還會補蛋白粉。雖然和劇情沒什麼直接關係啦（笑）。」不過他說劇本台詞量驚人，漢字超多，大家每天都在哀號著背台詞。

7月將滿35歲的町田，回顧從《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》至今的成長歷程，「那時剛滿30歲，轉眼已經過了5年，真的讓人感受到時間流逝。」他表示雖然不再是新人，但離資深也有段距離，「現在更有餘裕看事情，更能與劇組好好溝通。」

《失蹤人搜索班：消失的真相》已於friDay影音同期跟播、每週六上架。

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