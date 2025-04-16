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娛樂 最新消息

戀情偷偷藏不住？ SHINee泰民爆約會「高人氣舞者NO:ZE」

SHINee忙內泰民二度與NO:ZE傳緋聞。（翻攝自IG）SHINee忙內泰民二度與NO:ZE傳緋聞。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名韓團SHINee的忙內泰民近日被爆出戀愛，對象竟是之前傳過緋聞的高人氣舞者「NO:ZE」，兩人似乎還被韓媒捕捉到正在約會的照片，消息一出，便立刻引發大批粉絲不滿。

然而，在第一時間泰民現所屬公司表示：「正在確認中」。據了解，泰民與NO:ZE並不是第一次傳出緋聞，在某次演唱會當中泰民邀請女方到現場觀賞，更是有意無意地表達「求婚」的舉動，當時粉絲們都認為是在對他們表達心意，殊不知此舉現在看來像是在對NO:ZE釋放愛意，讓粉絲相當心寒，更引起不滿，「知道粉絲為你做了多少嗎？有擔當就出來解釋」、「其實到這個年紀談戀愛很正常，難過的是欺騙粉絲這個行為」。

韓媒疑似捕捉到泰民與NO:ZE約會的照片。（翻攝自韓網）韓媒疑似捕捉到泰民與NO:ZE約會的照片。（翻攝自韓網）

此外，兩人也被捕捉到一些情侶之間會做的親密舉動，雖然畫面不夠清晰，但眾多韓國網友認為，既然是二度傳出緋聞，多半都代表真的有在談戀愛。目前雙方都未明確給出回應，讓外界十分好奇戀情的走向。

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