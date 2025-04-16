「TEEN TOP」NIEL邀台粉一起玩！ 5月獻上「給粉絲的情書」

NIEL將於5月訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國大勢男團「TEEN TOP」成員「NIEL」安丹尼爾時隔一年半，推出第四張迷你專輯《SHE》，並宣布將於5月10日訪台，舉辦限定見面會；他透露這次是以「給粉絲的情書」來規劃，喊話N-LISS（粉絲名）「想一起度過幸福時光，一起玩。」

NIEL將於5月訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

上次見面會上，NIEL連唱2首華語經典歌曲《凍結》和《安靜》，嘉賓部分也有驚喜請到團員Ricky，再度訪台問及是否也有驚喜，他賣關子式的笑而不答。不過對於台灣美食念念不忘的他，這次做好胖著回去的準備，笑認：「每次來台灣都會吃很多，以至於都會胖著回去。」

請繼續往下閱讀...

去年6月首度以solo身分舉辦見面會的NIEL（安丹尼爾），時隔不到一年再度訪台，新專輯《SHE》融合NIEL內心所想呈現的畫面誕生，不僅在音樂上精雕細琢，在影像概念和視覺風格上也親身參與。

NIEL將於5月訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

此外，台式美食方面，包括排骨炒飯、各類海鮮都讓他非常想念，光想到就覺得有幸福的感覺，幽默表示已做好心理準備，搞笑說：「每次來台灣都會吃超多！」至於第一個想到的中文，腦中浮現的是「新年快樂」，表示會繼續努力學習，「中文真的很難，但我還是會盡量學習。」

NIEL獨家限定「Dear SHE」台北見面會購票請洽拓元售票系統，全新專輯《SHE》簽名會已全面啟售，詳情鎖定FU Entertainment、DJB官方社群公告。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法