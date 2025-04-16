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快解夢！Tizzy Bac夢見埃及人面獅身像和永遠做不完的事

Tizzy Bac邀請知更（中）合體拍攝MV。（相信音樂提供）Tizzy Bac邀請知更（中）合體拍攝MV。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac推出新專輯《說出我的名字》，也宣布5月16日將在台北 Legacy舉行專輯同名巡演，拍攝《失去做夢能力的人們》MV時，除了邀來創作歌手知更合體，另外也找來許多「重量級演員」驚喜客串。

《失去做夢能力的人們》是Tizzy Bac為影集《死了一個娛樂女記者之後》獻唱的歌曲，MV中出現多隻綿羊，雖然團員和綿羊沒能同框演出，但惠婷與前源仍在拍攝現場陪牠們喝水、吃草，培養感情。

Tizzy Bac新歌MV中出現綿羊。（相信音樂提供）Tizzy Bac新歌MV中出現綿羊。（相信音樂提供）

原本Tizzy Bac滿擔心動物演員的拍攝情況，所幸綿羊出現的效果出奇的好。惠婷直呼：「牠們演技很好，可能比我們都還好！」前源笑說：「真的有一種很『羊眼（養眼）』的感覺，整個氛圍太讚了！」

談到做夢，惠婷分享，她曾經反覆夢見家附近的城門上，矗立著埃及人面獅身像的巨大雕像，畫面既熟悉又陌生，像是跨文化符號交錯的夢境世界。

Tizzy Bac與知更（中）一起拍新歌MV。（相信音樂提供）Tizzy Bac與知更（中）一起拍新歌MV。（相信音樂提供）

而前源則經常夢見「到不了某個該去的地方」，或「永遠做不完的事」，情節總是充滿轉折與阻礙，就像現實人生中那些無解的課題，在夢裡不斷上演。

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