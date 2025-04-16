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蕭亞軒真的回來了！5次手術痛不欲生暴哭 終於健步如飛

蕭亞軒分享復健歷程。（翻攝臉書）蕭亞軒分享復健歷程。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Elva」蕭亞軒2022年因為髖骨關節骨折，原定舉行世界巡迴演唱會不得已喊停，休養好長一段時間的她，今天在社群發文宣布好消息，透露歷經更換人工髖關節等5次手術，近來身體已經逐漸恢復健康，甚至能夠健步如飛！

Elva表示：「星期三，開心大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在！」她親自向粉絲報平安，更公開每日復健菜單「一小部份」，看來復出歌壇指日可待。

蕭亞軒努力復健。（翻攝臉書）蕭亞軒努力復健。（翻攝臉書）

Elva經紀人透露，她心急想要實現承諾粉絲的演唱會，反讓傷勢更加嚴重，至今共動了更換人工髖關節等5次手術，無限輪迴的術後復健折磨，痛不欲生，擔心從此無法回到舞台，焦慮到暴哭，陷入人生最低潮。

幸好Elva以過人的意志力，與親友、復健師鼓勵，咬牙撐過來，經紀人也捎來好消息，透露她已經恢復8成，可「簡單律動」，距離重新站上舞台，只差最後一哩路。

蕭亞軒正在積極復健中。（翻攝臉書）蕭亞軒正在積極復健中。（翻攝臉書）

由於Elva從髖關節骨折後「過度使用」，又沒時間好好休息，術後心急自己加強復健，導致受傷範圍擴大，前後共進行5次手術，每一次都至少3個月的恢復期。

為了加快復原腳步，Elva共聘請3位不同的復健師，復健師知道她的目標，因此以職業運動員的節奏，在術後隔天就讓她下床開始復健。為她設計復健菜單，每天訓練2-6的小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG（反重力訓練）」等項目。

Elva經紀人表示：「很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單雖然是比照運動員的復健強度，但也記取過往的經驗，不再操之過急，而是依照復健師的節奏穩定進行中，也在復健師允許的情況下，額外的加課訓練。」

Elva現在復健已經不會那麼痛了，也和舞蹈老師開始簡單的律動，至於粉絲關心何時舉辦演唱會？經紀人表示，Elva已恢復8成，目前有進行幾項計畫，請歌迷拭目以待。

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