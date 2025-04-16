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小班自爆不太會調情！《會計師2》再扮天才殺神「跟我太像了」

班艾佛列克回歸《會計師2》再度扮演天才會計師殺神。（華納兄弟提供）班艾佛列克回歸《會計師2》再度扮演天才會計師殺神。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《會計師2》挾著首集大賣氣勢，雖然相隔近9年才推出，仍讓影迷相當期待。「小班」班艾佛列克回歸演出飾演主角天才會計師，因天生個性就不擅長與他人互動，他自嘲「這角色跟我太像了，我也很不知道該如何跟別人調情！」

小班角色完全就是熱門人格分類MBTI中的「I人」，偏偏飾演弟弟的強柏恩瑟完全相反，是個超級外向的大「E人」，如此衝突的組合造就了兩人互動笑鬧百出，絕對讓觀眾看得捧腹大笑，但當兄弟倆出任務時，天差地別的個性卻又完美地互補互助，組成默契無間的殺神搭檔。

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手出擊。（華納兄弟提供）班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手出擊。（華納兄弟提供）

雖然有在一些電影宇宙中重複出現，但小班很少演出直接續作，他表示，「《會計師》大獲成功後，很多人跟我回饋這部片的影響力，讓我為此感到驕傲」，因此在看完編劇比爾達布奎特別撰寫的劇本，並經導演蓋文歐康諾調整後，他覺得這正是最完美的續集故事，因此找來強柏恩瑟、辛西亞艾黛羅賓森，以及JK西蒙斯回歸演出。

小班表示導演透過發展兄弟之間的關係，並藉由觀眾熟悉的角色帶出新的任務，讓這部續作既延續第一集的特點，又充滿新意。《會計師2》除了槍戰、動作場面比首集更刺激以外，新加入兄弟之間嘴砲、幹話滿天飛的真情互動，讓目前已看過片的影評皆驚嘆「這部片挖掘出兩人滿滿喜劇才華！」。

提到續集中最愛的看點，小班也直言正是兩兄弟間的互動和情誼，「我們這次想再展現那種幽默」，導演歐康諾也向觀眾打包票「本片包羅萬象，有動作戲、感情戲、幽默橋段和逗趣場面」。

目前電影在爛番茄影評網獲得超越首集的85%好評，小班也向觀眾喊話「這部更適合進戲院與其他觀眾一起觀賞，保證續集一定會比首集更盛大、更精采！」《會計師2》將於4月24日2D、Atmos、Dolby Cinema版同步上映。

《會計師2》幕後花絮：

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