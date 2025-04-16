眾人皆睡我獨醒！郭靜延續《下一個天亮》曝喜訊

郭靜宣布開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「純愛天后」郭靜6月21日重返華山Legacy開唱，舉辦「2025 天亮之前 演唱會」，她表示：「再次加入Legacy讚聲演唱會，對我來說，是一場回歸初心的旅程。期待能和許久未見的你們近距離互動，像老朋友一樣一起唱歌、談心，分享彼此生活中的點滴。」

演唱會命名為「天亮之前」，不只是因為郭靜的代表作《下一個天亮》，也蘊含著一份專屬於她個人的內心時刻，她坦言：「可能大部分的朋友都知道我是個很『早睡』的人，常常快天亮才會開始有睡意。在眾人皆睡我獨醒的時刻，反而可以沉澱一整天的心情，也能在和自己相處的過程中，產生突如其來更多的想法，因此我最珍惜這天亮之前，更做為這次演唱會主題與大家一起分享。」

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提到華山 Legacy，郭靜笑說那是她「最像家的舞台」，2022年，她首次加入「讚聲系列演唱會」，從那裡開啟了全新階段的音樂旅程。隨後陸續登上TICC、

新莊 Zepp New Taipei、以及台北流行音樂中心等大型場館，但對她來說，Legacy 不只是表演空間，更是與歌迷近距離互動的起點，「這次回到Legacy的心情，比起興奮或緊張，更像是一種放鬆的期待。」

為了以最佳狀態迎接演唱會，郭靜這段時間也特別重視體力與情緒的調整，她表示：「我最近最常做的運動是拳擊有氧，不僅訓練心肺功能，也幫助我提升專注力與反應能力。」

郭靜固定每週安排運動日，同時也維持每天快走的習慣，「我每天都會抽空到街上快走，順便探望街貓們，牠們的出現常常帶給我意想不到的療癒感。」對郭靜來說，這些與日常生活的連結，是她創作與演唱時最重要的靈感來源；演唱會門票將在4月18日開賣，購票可洽寬宏售票、OK及萊爾富便利超商。

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