晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

眾人皆睡我獨醒！郭靜延續《下一個天亮》曝喜訊

郭靜宣布開唱。（寬宏藝術提供）郭靜宣布開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「純愛天后」郭靜6月21日重返華山Legacy開唱，舉辦「2025 天亮之前 演唱會」，她表示：「再次加入Legacy讚聲演唱會，對我來說，是一場回歸初心的旅程。期待能和許久未見的你們近距離互動，像老朋友一樣一起唱歌、談心，分享彼此生活中的點滴。」

演唱會命名為「天亮之前」，不只是因為郭靜的代表作《下一個天亮》，也蘊含著一份專屬於她個人的內心時刻，她坦言：「可能大部分的朋友都知道我是個很『早睡』的人，常常快天亮才會開始有睡意。在眾人皆睡我獨醒的時刻，反而可以沉澱一整天的心情，也能在和自己相處的過程中，產生突如其來更多的想法，因此我最珍惜這天亮之前，更做為這次演唱會主題與大家一起分享。」

提到華山 Legacy，郭靜笑說那是她「最像家的舞台」，2022年，她首次加入「讚聲系列演唱會」，從那裡開啟了全新階段的音樂旅程。隨後陸續登上TICC、

新莊 Zepp New Taipei、以及台北流行音樂中心等大型場館，但對她來說，Legacy 不只是表演空間，更是與歌迷近距離互動的起點，「這次回到Legacy的心情，比起興奮或緊張，更像是一種放鬆的期待。」

為了以最佳狀態迎接演唱會，郭靜這段時間也特別重視體力與情緒的調整，她表示：「我最近最常做的運動是拳擊有氧，不僅訓練心肺功能，也幫助我提升專注力與反應能力。」

郭靜固定每週安排運動日，同時也維持每天快走的習慣，「我每天都會抽空到街上快走，順便探望街貓們，牠們的出現常常帶給我意想不到的療癒感。」對郭靜來說，這些與日常生活的連結，是她創作與演唱時最重要的靈感來源；演唱會門票將在4月18日開賣，購票可洽寬宏售票、OK及萊爾富便利超商。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中