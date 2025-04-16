晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星攔便車闖關！車站上銬「連體納豆」喊好噁

曾子余（左）和納豆比賽初期一路領先。（TVBS提供）曾子余（左）和納豆比賽初期一路領先。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆、曾子余、梁舒涵和來賓麻由錄製TVBS節目《食尚玩家》「2天1夜go」特別企劃「火車環島大富翁」，持人分2組對抗，挑戰擲骰子搭火車環台。比賽一開始，曾子余逢人就拜託搭便車，他運氣彷彿開外掛，接連碰到好心人願意開車接送，不料到新竹站，賭上運氣抽機會卡，卻落得和納豆一起上銬「黏」在一起，2人直呼「好噁」，引得路人側目竊笑。

納豆、曾子余的「豆子隊」，以及梁舒涵、麻由的「舒麻隊」，在台北竟同時擲出1點，2隊只前進一站到板橋。出了板橋車站，突遇大雨，正當所有人一籌莫展，曾子余靈機一動，拉著納豆闖入進口車經銷商，詢問能否提供試乘車，最後幸運由車商總經理開私家車接送，順利抵達闖關店家，一口氣拉開進度。

梁舒涵（右）和麻由組成「舒麻隊」，進度頻頻落後。（TVBS提供）梁舒涵（右）和麻由組成「舒麻隊」，進度頻頻落後。（TVBS提供）

「舒麻隊」則在前進的路上頻頻卡關，由於不准使用手機導航，2人在鶯歌執行「採買指定陶瓷」關卡時不停迷路，好幾次還找錯店家，誤入竹藝店、木雕店。好不容易找到陶瓷工廠才完成任務，店老闆熱情招待品茗，要梁舒涵聞杯底殘存的茶香，梁舒涵不明就裡，把杯子翻倒過來，煞有其事聞起「杯底」，一邊聞一邊露出狐疑的表情，出洋相的窘態，讓老闆笑壞還虧她：「這個看起來就是沒喝過茶！」

「豆子隊」雖拉開距離，但在新竹尋找工程師解微積分關卡，卻屢屢吃癟，一連問了10多位都碰壁，最後在2人意志消沉時，往對向馬路隨口一問，竟幸運找到命定之人，順利解開關卡，可惜樂極生悲抽中「賀黏卡」，2人進食、撐傘、搭火車都須上手銬黏在一起，羞得曾子余哀求：「可以找一條毛巾遮住我們的手嗎？」然而禍不單行，隨後又抽到「轉向卡」，為一路領先的運勢埋下懸念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中