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黃偉晉送邱鋒澤手機喊「斷訊FOREVER」 拍MV淪配角卻喊爽

邱鋒澤（左）和黃偉晉合作新歌，唱出彼此兄弟般情誼。（原音娛樂提供）邱鋒澤（左）和黃偉晉合作新歌，唱出彼此兄弟般情誼。（原音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五堅情成員常能以不同的組合帶給歌迷驚喜，這次邱鋒澤和黃偉晉合唱新歌《永遠永遠》，首次挑戰民謠類型曲風，黃偉晉高音唱功也在製作人兼配唱邱鋒澤的「雕琢」下出現新高度。

談到新歌創作靈感，邱鋒澤透露：「先前偉晉送了一支手機當生日禮物給我，由於打開來沒有訊號，結果下一秒他開玩笑說了一句：『斷訊FOREVER！』讓我在寫歌時啟發靈感，以『FOREVER』這個字去聯想到『永恆』、『永遠』的概念，再加上記得偉晉說用疊字當歌名很可愛，於是乎這首《永遠永遠》歌名就產生了！」

邱鋒澤（左）和黃偉晉挑戰民謠風格新歌。（原音娛樂提供）邱鋒澤（左）和黃偉晉挑戰民謠風格新歌。（原音娛樂提供）

《永遠永遠》特別以「永恆INFINITY」的概念為延伸，歌頌人生中各種愛的陪伴即是永恆，歌詞中一句「我會陪你一直走到最後」，也唱出邱鋒澤、黃偉晉兩人的兄弟情。

至於挑戰民謠風，主要是邱鋒澤、黃偉晉兩人在前年推出《過去式》這首歌時被問到，下一首歌要挑戰什麼曲風，當時黃偉晉脫口而出一句「民謠」，也讓邱鋒澤這次在製作《永遠永遠》這首歌時覺得是替好友「圓夢」。

邱鋒澤、黃偉晉在MV中化身「歌頌者」，兩人以對唱方式帶出MV劇情中一群朋友出遊露營時傳達出歡喜相聚即是永恆的概念，兩人首次以配角身分參與MV拍攝卻不以為意，反而開心直呼：「希望以後我們兩人的MV都比照這次辦理！」原來是因為當配角不用在天還沒亮就起床妝髮。

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