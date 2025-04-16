法國傳奇影后扮《第一夫人》盡情揮灑！凱薩琳丹妮芙逆襲2億票房奪冠

凱薩琳丹妮芙主演《第一夫人的逆襲》在法國創2億台幣票房榮登冠軍。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕貴氣逼人的法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙最近在新片《第一夫人的逆襲》中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特席哈克，以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。該片講述從1995年到2007年間，貝娜黛特席哈克的女力崛起故事，除帶領觀眾見證法國政治史的重要扉頁，更一睹史上最強第一夫人的最優雅反擊。

《第一夫人的逆襲》為法國女導演莉亞多梅納克首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。電影更集結了法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙、法國影帝米謝維耶莫茲以及凱薩獎男星德尼波達里戴斯等巨星演出，獲法媒高度讚賞會「笑著從電影院出來」。

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凱薩琳丹妮芙在《第一夫人的逆襲》飾演前法國第一夫人貝娜黛特席哈克。（海鵬提供）

為改編史實，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。

值得一提的是，片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮與「香檳之城」埃佩爾奈等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。

全片以親民的喜劇風格，引領觀眾近身接觸法國前第一夫人貝娜黛特的幽默、風采與自信，不僅連獲法國凱薩獎、盧米埃電影獎最佳首部電影雙料提名，更榮登法國首週票房冠軍，創下2億台幣的票房佳績，獲讚賞是一場「凱薩琳丹妮芙的出色逆襲」。《第一夫人的逆襲》將於5月16日在台上映。

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