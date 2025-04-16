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（連線專訪）《罪人》黑色幽默藏不住！傳奇男星笑喊「嚇到失禁」逗樂全場

傳奇男星戴洛伊林多在《罪人》飾演藍調樂手，為電影增添了笑果。（翻攝自YouTube）傳奇男星戴洛伊林多在《罪人》飾演藍調樂手，為電影增添了笑果。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕電影《罪人》充滿緊張氣氛還有步步進逼的吸血鬼，但導演萊恩庫格勒仍加入令人會心一笑的黑色幽默。飾演藍調樂手的傳奇男星戴洛伊林多透露，他片中台詞「我覺得我好像嚇到失禁了」，在拍攝時讓全場都笑翻，「那句台詞真的太妙了！雖然它不是即興，是寫在劇本裡的，但當時大家都憋不住笑，連萊恩自己都笑了出來！」

奧瑪米勒（右）和導演萊恩庫格勒合作《罪人》，大讚他是當今最傑出的導演之一。（翻攝自YouTube）奧瑪米勒（右）和導演萊恩庫格勒合作《罪人》，大讚他是當今最傑出的導演之一。（翻攝自YouTube）

導演庫格勒被演員們一致推崇為當代最值得信賴的合作夥伴之一，飾演佃農「玉米麵包」的奧瑪米勒直說和他合作是一段很棒的經驗，「萊恩是一位真正的合作型導演，我認為他是當今最傑出的導演之一。能夠被選中參與他的作品，是我的榮幸。」

導演萊恩庫格勒讓《罪人》的合作演員都讚不絕口。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒讓《罪人》的合作演員都讚不絕口。（華納兄弟提供）

戴洛伊也表示，導演庫格勒對所有人都很有包容心，「不只是演員，還包括所有工作人員。」奧瑪當場補充，庫格勒對劇組每一位成員的關心讓他印象深刻，「拍攝現場大概有兩百人，你隨便指一個人，萊恩都能叫出對方的名字，這真的非常厲害！」

戴洛伊林多日前出席《罪人》倫敦首映。（華納兄弟提供）戴洛伊林多日前出席《罪人》倫敦首映。（華納兄弟提供）

被問到《罪人》的核心主題時，兩位演員都提到這不只是一部類型電影，更蘊含了豐富的人文與文化層次，戴洛伊回憶道：「萊恩曾提到，他之所以拍這部片，是因為他想探討歷史、人類學與文化面向，甚至是某些社會結構的議題，這些都促成了他的創作動力。」

奧瑪則認為，《罪人》最大的魅力來自其真實與包容：「這部片讓人感受到角色之間在社區裡的真實互動，萊恩讓大家在鏡頭前被真實呈現，而觀眾也能從中看到自己的影子。這不是迎合觀眾的方式，而是挑戰觀眾，讓他們也能參與其中，提升整體觀影體驗，我很喜歡這種『復古』式的精神。」《罪人》將於明天（17日）在台上映，IMAX版同步登場。

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