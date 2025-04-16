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男神任嘉倫接連5戲都虐戀 一秒落淚哀愁：拍戲沒少哭過

任嘉倫在《無憂渡》飾演捉妖師。（iQIYI愛奇藝國際版提供）任嘉倫在《無憂渡》飾演捉妖師。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任嘉倫、宋祖兒領銜主演愛奇藝玄幻探案劇《無憂渡》，巧妙地透過志怪懸案剖析人性深處的貪嗔癡愛，全劇妖異氛圍拉滿，讓網友直呼「光看劇照就瑟瑟發抖！」任嘉倫在劇中挑戰內心飽受煎熬、沉默內斂的捉妖師角色，他笑說：「我這次拍戲沒少哭過。」在拍攝虐心劇情時，也能見到他一秒入戲落淚，甚至哭到情緒收不住，連和他演對手戲的演員都不禁心疼地拍肩安慰他。

從《大唐榮耀》開始，到《天乩之白蛇傳說》、《周生如故》、《馭鮫記》，任嘉倫一路談的都是虐戀，不是求而不得，就是與真愛誤解成仇。他坦言演虐戀戲很難受，因為他的共情能力較強，所以拍虐心的戲總會帶入自己，進入角色後，那種心痛的感覺會讓他久久難忘，因此每次殺青，他都要不斷告訴自己趕快抽離角色，回到現實生活中。

任嘉倫（左）、宋祖兒於《無憂渡》中首次合作。（iQIYI愛奇藝國際版提供）任嘉倫（左）、宋祖兒於《無憂渡》中首次合作。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

宋祖兒則透過演技細膩刻劃半夏的勇敢與成長歷程，獲得觀眾好評，提起跟任嘉倫的合作感想，她說：「我覺得我們的組合挺有新鮮感，他有時會給我一些建議，讓整部戲更好。」劇中一場宋祖兒掌摑任嘉倫的戲，兩人一拍完就跳起芭蕾搞笑緩解尷尬，被問起會不會覺得他話很多、很吵時，她打趣地說：「跟我比起來，他肯定還是比我穩重的。」

隨著劇情深入，兩人的感情發展也越發明顯，任嘉倫對宋祖兒輪番使出霸氣公主抱跟單手甜抱，流露溫柔寵溺一面，拍攝時，任嘉倫二話不說一把抱起宋祖兒，來回走了幾趟都不喊累，他笑說：「今天就為這場戲使勁全力了。」宋祖兒見狀連忙幫他捶肩。

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