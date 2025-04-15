不只比基尼！AKB48 Team TP猜輸贏 香蕉人、蝴蝶忍都來了

AKB48 Team TP在MV中穿上比基尼好青春。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP前陣子推出《微笑ED》MV，幾位成員穿上比基尼好青春、養眼，最近該團則舉辦「猜拳大會」活動，團員們巧扮各種造型，暴走族、動漫角色「蝴蝶忍」都出現，還有團員把自己打扮成香蕉、南瓜、泡麵，相當逗趣。

陳嘉儀是猜拳大會冠軍。（好言娛樂提供）

遵循日本女團AKB48例行性活動所舉辦的「猜拳大會」，讓AKB48 Team TP成員不分期別，憑運氣爭取演出機會，經過30幾輪緊張的猜拳，最後勝出的8位成員分別是冠軍陳嘉儀，以及翁彤薰、張少瞳、潘姿怡、蘇姮羽、林瑋庭、蔡伊柔、陳泰琌等團員，他們也順勢成為第九張單曲《Team UP》附錄曲《奇蹟瞬間》的選拔成員。

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AKB48 Team TP舉辦猜拳大會，團員巧扮各種造型。（好言娛樂提供）

為了讓自己更吸睛，團員巧扮各種造型，林瑋庭扮成南瓜，她分享小秘訣：「就是賽前都不跟其他人練習猜拳，因為不想浪費幸運，要把好運累積到最後。」

陳泰琌則分享造型靈感是來自日本動漫角色「蝴蝶忍」，「因為很喜歡她的個性，就找了蝴蝶圖案的浴衣，希望自己當天能展現像她一樣堅韌好勝的武士精神！」

蔡伊柔很喜歡檔車，在姊姊建議下扮成暴走族，她去租貓王頭假髮時，店員還狐疑問她說：「是妳要戴的嗎？真的很好笑喔。」讓她一走出店瞬間就後悔了，後來轉念既然都豁出去了，不如真的騎車出場比較帥，沒想到姊姊真的幫她幫弄來一台車，全場轟動，讓她超感謝姊姊的！

4月19、20日AKB48 Team TP將分別到高雄新光三越左營店本館10F舞台區，還有夢時代購物中心幸福廣場舉辦兩場簽唱會；4月26、27日則將在台北華山舉行握手會。

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