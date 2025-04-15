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娛樂 最新消息

彭佳慧兌現承諾！為癌末歌迷「哭著完成心願」影片曝光逼淚萬人

彭佳慧低調探望癌末粉絲，不捨頻頻拭淚。（組合照，翻攝自Threads）彭佳慧低調探望癌末粉絲，不捨頻頻拭淚。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌后」彭佳慧近日被網友曝光她低調探望癌末粉絲的善舉，不僅在病榻前獻唱《一簾幽夢》，更親切互動逗笑對方，實現承諾用歌聲傳遞愛與溫暖，這段感人故事在社群平台引爆廣大回響，不到一天時間已觸動萬名網友的內心，更有人發起活動要以新台幣下架她6月的台北小巨蛋演唱會。

根據網友分享，一名長期與癌症抗戰的朋友，在生命的最後階段仍是彭佳慧的忠實粉絲，友人私訊詢問彭佳慧是否能在南下工作時順道探望。原本只是抱著試試看的心態，沒想到彭佳慧親自回覆，「好唷，有時間一定會去。」然而，就在工作告一段落後，彭佳慧真的實現承諾親赴醫院，陪伴粉絲度過最後的時光。

彭佳慧在病榻前為癌末粉絲獻唱。（組合照，翻攝自Threads）彭佳慧在病榻前為癌末粉絲獻唱。（組合照，翻攝自Threads）

難過的是，該名粉絲最終仍不敵病魔辭世，但彭佳慧在病榻前溫柔獻唱《一簾幽夢》，讓對方在最愛的歌聲中能走得安詳，而她低調探望癌末粉絲的善舉不僅感動家屬親友，更揚起網路上一片盛讚聲浪，還有粉絲指出，「我之前回診也巧遇她來醫院唱歌給病友聽！」證明這並非個案，而是她慣以低調進行的善行。

對此，記者詢問彭佳慧經紀公司欲詢問詳情，至截稿前仍未獲回應，顯見彭佳慧始終選擇低調，默默傳遞溫暖不張揚，這位實力與愛心兼具的金曲歌后，以真誠與行動感動了超過萬名網友送出愛心，讓網友們自主發起要用新台幣支持她於6月7日在台北小巨蛋舉辦的《一路這樣愛過來》演唱會。

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