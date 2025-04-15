HBO《哈利波特》原創影集公開演員陣容！一字排開都是實力派

約翰李斯高（上排左起）、珍娜麥提爾、帕帕艾西杜；以及尼克佛洛斯特（下排左起）、Luke Thallon 和保羅懷特豪斯將演出影集版《哈利波特》。（HBO提供）

〔記者許世穎／台北報導〕HBO《哈利波特》原創影集近日公布演員陣容，包括將由約翰李斯高（John Lithgow）飾演阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore），珍娜麥提爾（Janet McTeer）將飾演麥米奈娃（Minerva McGonagall），帕帕艾西杜（Paapa Essiedu）將飾演賽佛勒斯石內卜（Severus Snape），尼克佛洛斯特（Nick Frost）將飾演魯霸海格（Rubeus Hagrid）。上述所有演員將成為影集固定班底。

演員陣容都是實力派，包括李斯高是6度艾美獎、2 度東尼獎、勞倫斯奧立佛獎得主，暨英國電影學院獎、奧斯卡獎入圍者；珍娜則是東尼獎、金球獎、勞倫斯奧利佛獎得主，同時也入圍過奧斯卡及艾美獎；帕帕則曾入圍艾美獎及英國電影學院獎。

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曾演出鬼才導演艾德格萊特的《血腥冰淇淋三部曲》（活人甡吃、終棘警探、世芥末日）的尼克佛洛斯特也曾獲英國獨立電影獎提名。

此外，全新公開的客串或常駐卡司陣容包括 Luke Thallon 飾演奎里努斯奎若（奎若教授）（Quirinus Quirrell），五度英國電影學院獎得主保羅懷特豪斯（Paul Whitehouse）飾演阿各飛七（Argus Filch）。

節目統籌及監製法蘭西絲卡加德納（Francesca Gardiner）表示：「我們很高興向大家宣布，角色選定由約翰李斯高、珍娜麥提爾、帕帕艾西杜、尼克佛洛斯特、Luke Thallon 和保羅懷特豪斯飾演鄧不利多、麥教授、石內卜、海格、奎若教授和飛七。」部分集數的導演兼監製馬克梅羅德（Mark Mylod）則表示：「非常開心能與如此才華洋溢的演員們攜手合作，我們等不及見證他們如何為這些深受粉絲喜愛的角色注入全新生命。」

目前影集版《哈利波特》尚未宣布上線日期，預計今年夏天正式開拍，並最早於2025年上線推出。

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