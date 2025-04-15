「山豬」陳俊甫過世對年 逸祥不忍曝最大遺憾

「山豬」陳俊甫去年4月15日因感冒引起肺炎併發敗血性休克過世，享年38歲。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「山豬」陳俊甫去年4月15日因肺炎併發敗血性休克不幸過世，享年38歲。

今（15）日是山豬過世對年，他生前粉絲團PO出悼念文章，是山豬胞姊代發文：「2024.04.15 10:58，這一天你離開我們了，永遠～那天跟今天一樣，天氣晴朗，萬里無雲，這一年好忙，空閒下來就會想你，你在那邊過得好嗎？有沒有好好跟耶穌和佛祖一起修行？還是跟著前輩們一起搞笑？我相信你過得很好，因為你只來找我一次，應該是很滿意吧？」

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其實早在清明節，山豬生前好友逸祥也寫下：「我人生最遺憾的事，就是山豬離開的前兩個禮拜，他有打給我，但是我沒接，那時候覺得又是聊天打屁的話，有時候鬥嘴又會想吵架，所以我也沒回撥，結果兩個禮拜後，是山豬姐姐打來告訴我—他病危了。那陣子想到他就會哭，因為真的很難過。」讓不少山豬粉絲看了為之鼻酸。

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