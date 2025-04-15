李帝勳過去曝光！《協商的技術》大結局收視破10％刷新高 片尾藏彩蛋

〔記者許世穎／綜合報導〕由韓星李帝勳主演韓劇《協商的技術》開播以來收視翻三倍，日前迎來熱血大結局，最終回收視率飆破10.3%，再度刷新他自身紀錄。該劇在Hami Video全台獨家播出，自開播起也穩居戲劇榜首，話題熱度與收視雙收，堪稱今年人氣必看的職場心理戰韓劇。

李帝勳再度以《協商的技術》擄獲劇迷的心。（Hami Video提供）

李帝勳繼《信號》、《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》後再添一部生涯戲劇代表作，他透露殺青感言：「拍攝《協商的技術》感覺時間過得特別快，感謝導演、編劇、我們M&A組成員與所有參與的演員群，因為是和最棒的團隊一起合作，才能夠開心又順利地演完。」也偷偷預告續作，「《協商的技術》還有太多未竟的篇章，衷心期盼再次回歸觀眾面前的那天。」

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劇中一直以銀白髮造型亮相的李帝勳，最終結局竟以灰黑髮現身，過去模樣引起熱議。原來他在哥哥死亡前其實是灰黑髮，頭頂僅有幾撮明顯白絲。隨著劇情推進，哥哥離世背後的陰謀竟與公司高層密謀的金融操作行為有關，他也疑似經歷巨大失去傷痛，導致頭髮越趨斑白。

李帝勳表示期待能拍攝《協商的技術》續作。（Hami Video提供）

李帝勳也從一開始冷靜理性，到最後一集情緒爆發的哭戲大受好評，令人驚喜的是，《協商的技術》片尾落幕最後70秒驚喜釋出彩蛋，讓韓網已瘋狂討論第二季可能性！

《協商的技術》全劇已在Hami Video上架，Hami Video為感謝粉絲的熱情支持，全台中華電信指定門市已特別提供男主角李帝勳等主要演員限量酷卡讓粉絲索取，活動只到4月30日止，數量有限，送完為止，詳細門市請上官網查詢。

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