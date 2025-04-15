陳奕不藏了！當街放閃小10歲千金 遭虧「出道女友才幼兒園」

陳奕在公開戀情之後，時常與紀曦晨高調放閃。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕38歲陳奕日前被爆料戀情後大方認愛網紅技安的胞妹、「五分埔成衣千金」紀曦晨，相差10歲的小倆口在公開關係之後愛得濃烈，更可隨處見到2人高調放閃的足跡。韓劇《苦盡柑來遇見你》 正夯，陳奕近日也順勢模仿劇中的一幕橋段，他將女友緊緊擁入懷中的畫面曝光後，隨即也閃瞎了許多網友及粉絲。

陳奕模仿金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中的經典橋段。（翻攝自IG）

陳奕近期愛情事業得意，不僅為影集《男公館》首度執掌製作人重擔，近期出席活動更大方公開與「五分埔成衣千金」紀曦晨的戀情，爾後2人「變本加厲」時常釋出高調放閃的甜蜜畫面。然而韓劇《苦盡柑來遇見你》近期熱播，陳奕順勢模仿金宣虎在劇中的經典橋段，並將女友緊緊摟入懷中深情入鏡，讓許多粉絲看完都投以羨慕眼光「我真的要瞎了謝謝！」、「不好意思喔！請問有在尊重我這隻單身狗嗎」、「好甜好閃好嫉妒！」

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針對戀情，陳奕此前在受訪時曾脫口私下會以「寶寶」甜喚紀曦晨，喜歡女友的樂觀、認真、待人真心等特質，雙方是透過朋友介紹認識，坦言女友起初並不知道自己的藝人身份。由於陳奕年僅16歲便出道當偶像，因此也時常遭虧當時女友才上幼兒園。面對外界好奇小倆口相差10歲是否產生代溝？陳奕則笑言自己都跟年輕人相處，所以2人在相處上皆相當開心。

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