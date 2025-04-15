（獨家專訪）亞裔女星罹癌後首度接戲 奧莉維亞自爆曾不想再演出

亞裔女星奧莉維亞曼恩去年透露罹癌後，首度接演影集《掩耳盜鄰》。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕曾於《X戰警：天啟》飾演性感變種人「靈蝶」的亞裔女星奧莉維亞曼恩，在影集《掩耳盜鄰》飾演男主角喬漢姆的女友，戲裡外放、性感、意志堅強，戲外曾曝光罹患乳癌的她則經歷生命中最痛苦、也最堅毅的一段時光。她透露身兼監製的喬漢姆給予很大的鼓勵，甚至和她分享自己母親的故事，讓她備感溫馨。

奧莉維亞曼恩日前出席影集《掩耳盜鄰》紐約首映會，狀態相當好。（Apple TV+ 提供）

44歲的奧莉維亞去年3月在社群曝光抗癌經歷，透露已進行切除手術，《掩耳盜鄰》是她完成療程期間所接的作品，甚至開拍前幾天才剛完成最後一場手術。她透露曾動念退出演藝圈，還打電話給經紀人說：「別再幫我接戲了。」但她形容《掩耳盜鄰》的劇本與角色，就像一道光一樣照進她的生活。

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奧莉維亞在劇中和喬漢姆是關係親密卻充滿距離的情人，她不諱言第一次見到他確實感到壓力，「我在他身邊非常緊張，因為他太具代表性了，他是喬漢姆，也是唐恩傑普（喬在獲獎作《廣告狂人》飾演的經典主角），他高大魁梧，這一切都讓人很有壓迫感。」

奧莉維亞曼恩（右）在影集《掩耳盜鄰》飾演喬漢姆女友，很感謝拍攝時他給予支持。（Apple TV+ 提供）

回憶首次和演員一同讀劇本，奧莉維亞說當時她剛對外公開自己罹癌的消息，「我記得我們坐下來，喬轉過來對我說：『我完全不知道。』然後他跟我說了他母親的故事。」喬漢姆的母親在他10歲時因結腸癌過世，那一瞬間，兩人在疾病與親情中找到了共鳴。

「我們只是坐在那裡，還沒開始讀本，就分享彼此的故事」奧莉維亞回憶道，「他令人敬畏、風趣、心地善良，而且講話直接、不拐彎抹角，同時很有同理心。」她說在拍攝現場找到了理解與支持，也重新接納自己，「我不希望人們記得我生過病，我希望的是，自己能度過這一切，然後好好地活下來。」

提到生病經歷，奧莉維亞感性表示，不會因為身體生病而感到難過，「相反地，我非常感謝我的身體，因為它帶我撐過了這一切。」她透露目前已康復，並伴隨著感激的心情說：「我可能這輩子都會不時回頭張望。」更說現在已經能用輕鬆心情看待這段歷程。《掩耳盜鄰》已於Apple TV+ 全球上線，新集數將在每週五上架。

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