反轉詮釋「夜市人生」分飾多角！大霈化身夜市總幹事號召民眾救地球

Discovery愛地球大使大霈化身寧夏夜市總幹事，號召民眾落實永續理念。（Discovery提供）

〔記者許世穎／台北報導〕Discovery在台灣推動2025 Discovery世界地球日「一件好事救地球」的精神，號召全民共同加入「Team Earth 地球戰隊」，用行動守護自己的家，更攜手台北寧夏夜市發起最接地氣的「夜市減塑挑戰賽」，找來愛地球大使「大霈」李霈瑜一人分飾多角挑戰夜市人生，邀請民眾帶上環保餐具，一起迺夜市做環保。

大霈拍攝減塑行動影片，以輕鬆幽默的方式讓永續從生活實踐，她身穿夜市管理委員會背心，化身總幹事，手拿大聲公流利轉換國台語雙聲道，在熱鬧的寧夏夜市中向地球大方告白，並向過路民眾熱情問安。

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畫面一轉，大霈換上圍裙又搖身變成「愛玉攤老闆娘」及「小吃攤打工妹」，靈動穿梭人流之間，並俏皮表示：「用環保杯，加量不加價！」鼓勵民眾自備環保用具，不只減塑，還能撿好康，豪爽招呼與優雅姿態轉換自如。

大霈飾演愛玉攤老闆娘，分享環保加量不加價省錢妙招。（Discovery提供）

寧夏夜市倡議環保減塑運動逾20年，是台灣攤商永續行動的先鋒，今年Discovery與寧夏夜市夢幻聯動，預計於4月22日在平陽街及民生西路擺放地球造型裝置，攤商將共同點亮地球造型燈籠；協力打造一場熱鬧又環保的「夜市減塑挑戰賽」，邀請全民一邊嗑美食、一邊玩任務，從夜市開始做一件好事救地球。

寧夏夜市向民眾「遞」出邀請，響應環保減塑大挑戰。（Discovery提供）

透過「Discovery 地球日」LINE官方帳號（@discoverytw）搶先報名，就有機會獲得價值 $200的寧夏夜市抵用券；本次挑戰賽共設有五大關卡，民眾只要完成簽到與任務執行，成為「無塑夜市勇者」，就能獲得獨家限量好禮、愛地球證書，另享終極加碼抽獎資格。快加入Team Earth，世界地球日主角換你當。

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