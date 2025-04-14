Jennie登科切拉辣爆！Lisa、Rosé台下應援給大擁抱

Jennie單飛登科切拉音樂節，露出小蠻腰造型辣翻。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國音樂界年度盛事科切拉音樂節（Coachella）如火如荼展開，今年同樣迎來多組韓星，繼Lisa之後，BLACKPINK成員Jennie也在當地時間13日首次以個人身分站上第二大舞台「Outdoor Theatre」，帶來將近50分鐘的歌舞表演，嗨翻全場，隊友Lisa、Rosé也在台下力挺，並給予Jennie一個大擁抱。

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Jennie以牛仔帽登場超級帥。（美聯社）

Jennie單槍匹馬登上科切拉音樂節表演，她開場戴著牛仔帽帥氣登場，一連帶來多首新專輯《RUBY》的歌曲，先是以《Filter》為表演揭開序幕，接著脫掉帽子、外套，露出性感小蠻腰獻唱夯曲《Mantra》、《Handlebars》、《Start a War》、《Zen》等歌曲，嗨翻全場。

BLACKPINK成員Jennie、Lisa、Rosé在後台見面，Rosé直接把Jennie抱起來。（翻攝自IG）

除了快歌之外，Jennie在演唱抒情歌《F.T.S.》之前，換上手麥感激地說：「真的非常開心可以回到這裡，能夠在Outdoor Theatre表演就像一場夢，謝謝大家來到這裡，希望我們能享受這個夜晚。」接著唱到《Damn Right》時，女歌手卡莉烏奇斯驚喜登場，與Jennie同台一同演出，為表演增添不少色彩。

卡莉烏奇斯（右）驚喜現身，與Jennie在科切拉合作。（翻攝自YT）

演出最高潮莫過於尾聲的最新主打歌《like JENNIE》，Jennie大喊：「我知道科切拉正在等這首歌，來吧這會超X辣！」果然掀起全場一起大喊「Jennie」，氣氛相當火熱，尤其Jennie的超強Rap完美展現她超強的饒舌功力，現場尖叫聲四起。Jennie結束表演後，激動的說：「我沒想到有這麼多人，哇真的有很多人，活動快進入尾聲了，我只想告訴你們今晚有多魔幻，我愛你們！」

Jennie覺得這是一個魔幻的夜晚。（路透社）

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