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「超偶8」吳雨璇家中「超狂」背景曝光！唱不好被關錄音室一小時

吳雨璇即將推出個人首張正式專輯。（就是咖工作室提供）吳雨璇即將推出個人首張正式專輯。（就是咖工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳雨璇曾參加過「超級偶像8」及「台灣那麼旺」等選秀節目，繼2019年推出《也不是非愛你不可》EP，即將再發行新專輯《逆盡》，以講述追夢心情與家庭衝突的〈博一次〉作為首支主打，吳雨璇說：「真的是把一切都賭進去了，這張專輯也是我個人人生到目前為止的一個暫時的總結，爸媽很支持，還是會擔心啊，但我個性就是想做什麼就要做，不想老了才來後悔。」

吳雨璇幼稚園時家裡開卡拉OK，她才4歲連字都不會寫，便記得上百首的歌詞，可以跑去各個包廂和客人一起合唱歌本上的歌曲，22歲就離家到台北追求音樂夢，出道以來一切自食其力的她，即將在六月底推出個人首張專輯，「我從小就很愛唱歌，祖父、爸爸又都是歌唱老師，家裡還開卡拉OK，做歌手感覺是順理成章的事，雖然爸媽會擔心，但我也長大了，了解他們在擔憂什麼，所以更要盡全力做好。」

吳雨璇即將推出個人首張正式專輯。（就是咖工作室提供）吳雨璇即將推出個人首張正式專輯。（就是咖工作室提供）

為了首張專輯，吳雨璇重新審視自己的人生，因為想做音樂而觸發的家庭革命也全數拍在〈博一次〉的MV當中。「小時候覺得家裡吵吵鬧鬧，想做喜歡的事、做歌手，爸媽是比較傳統的個性，他們擔心收入不穩會餓死，或是進了這圈子會被騙之類，從22歲離開家開始，每次回家都會和爸爸吵架，長大後才知道其實那些衝突的背後，起點都是爸媽的愛。」

MV中拍出了小時候她很喜歡黏著爸爸唱歌的情景，吳雨璇笑著回想，「我爸在當老師的時候超嚴的，沒唱好就必須一直唱到好為止，我還曾經因為唱不好被關在錄音室一個多小時，我才七歲耶，當時就只知道先大哭一下再說。」

從小會唱歌，但吳雨璇直到17歲時才發現，原來自己可以做歌手，起因是當時在學校裡參加社團魔術社，因緣際會去了工作室做魔術師助理，有一次雲林的國際茶葉節活動缺歌手，她自告奮勇去代班，唱酬3000元，這次表演開啟了日後接表演、駐唱和擔任直播主的契機；她笑說：「唱了很多別人的歌，就想說要有自己的作品，所以後來一直努力存錢，終於要推出第一張專輯了。」

這次在新專輯中，她唱回拿手的台語歌曲，「因為唱歌經驗累積下來也不少了，和製作人討論後，決定試試看台語，因為國語和台語的發聲方式不一樣，從小我也是接受爸爸台語唱法的訓練，希望可以讓大家聽到新的吳雨璇。」

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