啦啦隊新有菜突爆隱疾 「髕骨軟化症」無助淚崩：不知道該怎麼辦

李恩菲擁有甜美外型，被譽為「啦啦隊新有菜」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「菲菲」李恩菲因外表與日本AV女優新有菜相似，被網友稱為「啦啦隊新有菜」，2025年從樂天桃猿轉戰到味全龍成為「小龍女」，人氣依舊不減。今（14日）深夜突然在社群平台透露，自己罹患「髕骨軟化症」，坦言感到相當無助，甚至忍不住淚崩。

李恩菲透露自己罹患髕骨軟化症。（翻攝自Threads）

李恩菲在社群平台Threads曬出診療單，沉痛表示，「我在上禮拜得知，膝蓋髕骨軟化，其實真的很無助沒辦法靠任何方式馬上治療」，雖然醫師建議她要好好休養，但身為啦啦隊員，行程滿檔幾乎無法停下腳步，「我根本沒時間休息，在今天跳完競技啦啦隊的時候哭了，感動的哭了也難過的哭了，喜歡表演的我受傷了，真的不知道該怎麼辦…」

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貼文曝光後吸引大批網友湧入安慰，「菲菲，妳要不要考慮這一季籃球跳完，明年籃球季暫時先不要跳籃球了！這是唯一能保護你膝蓋的方法啊！」、「一定要先好好休息，才能快點回來表演」，不少隊友也現身留言區鼓勵，「抱抱你，要抓時間休息！！一定會好起來的！」、「沒事沒事！趕快好起來！好起來就可以繼續跳了！」

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