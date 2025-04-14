遭導演嗆演技差：妳會哭嗎？楊謹華用堅持回擊 心聲曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華出道超過30年，去年以《不良執念清除師》首度獲金鐘59戲劇節目女配角獎，她近日為Harper’s BAZAAR拍攝封面，回憶起15歲初次拍廣告，站在鏡頭前的那一刻，她的腎上腺素被拉到最高，「那是一種說不出的悸動。當鏡頭正對著我時，我很清楚知道，當下的自己是快樂的。」安靜內向的她，像是人生突然被打開了一扇窗。然而，從喜歡表演到真正踏入演藝圈，這條路並不如想像的那般平順。

楊謹華。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

從一次次試鏡失敗，甚至一度要以女團出道，但卻總是以告終作結，楊謹華曾經懷疑過，但心中那份對表演的執著，始終帶著自己前進，願意為之百分百投入，「就算迷惘，我還是會往前走。」家人曾勸她找份穩定的工作，但她仍然選擇跟隨內心的聲音，「畢竟還是得生活，所以中間也打過一些工，甚至曾在爺爺安排的工作崗位上待了幾個月，但我很快就發現，那不是我想要的生活。」

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楊謹華。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

回想起還是新人時的演戲經歷，楊謹華說：「一開始進劇組，導演會直接對著你說：『妳會不會演戲？』『這場戲你講得這麼爛，妳會哭嗎？』」但她沒有選擇退縮，而是一次次從逆境中學習，「我告訴自己，我沒有後路可走，我唯一能做的就是只能往前。」

楊謹華坦言，追夢過程中一定會遇到各種阻礙和失敗，但對她來說，這些反而是讓自己更靠近夢想的重要機會，「意志力這件事看起來簡單，寫起來筆畫也不多，但真正做起來卻非常困難，而且需要長時間不斷地給自己信心喊話、持續堅持下去。」但當每一次熬過去、突破了一關之後，「回頭看，都會為自己感到驕傲。」

楊謹華。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

楊謹華去年首度獲金鐘肯定，她表示要長時間維持對一件事的熱情，並不容易，尤其是在表演這條路上，過程不免遇到低潮，「每一次只要能夠撐過去，回過頭來都會發現，自己又成長了一些，那種感覺真的很奇妙，也很開心。努力的人往往會在某一刻突然發現，自己竟然已經成為當初理想中的那個人了。因為一直在拼命往那個方向努力，當你很專注地走在路上的時候，等到站上某個頂點，才會驚覺『原來我已經到達這樣的境界了』。」

如今面對挫折，楊謹華選擇用正面的方式調適，「如果一件事有七個優點、三個缺點，那我為什麼不把注意力放在那七個優點上？」她笑說，當然還是有些執念需要調整，「但至少現在的我，比以前更能釋懷。」

楊謹華。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

不過若回望過往每個人生片段，其實都能夠讚許當時的自己。楊謹華分享，「20幾歲的時候，自己有一股傻勁，什麼事都想做到最好，怕丟臉、不管演得好不好，都是直直往前衝。到了30歲，自己更勇敢了，這份勇敢還是帶著一點傻氣，雖然比年輕時成熟、敏感，也更能看清楚事情，但面對困難仍然無所畏懼，繼續往前衝。」

現在踏入40歲後的楊謹華，覺得自己一樣很勇敢，但這份勇敢和過去不同。「像去年，我做了一個重要的決定，暫時放下演戲，去完成小時候一直想做，但完全沒接觸過的夢想。」參加實境節目《乘風2024》唱跳，是跳脫舒適圈，也是新的挑戰，「如果當時沒有做這個決定，將來一定會後悔，而我不想讓自己後悔，未來的人生肯定還有各種課題。」

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