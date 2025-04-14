江宏恩Cos徐志摩遭吐槽「假掰」 劉曉憶旗袍上身驚喊：胸部不見了

江宏恩（左）、劉曉憶在《願望》大玩角色扮演。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江宏恩、劉曉憶在三立八點檔《願望》飾演夫妻，近來劇中上演趣味橋段，兩人大玩Cosplay，化身「民初才子佳人」徐志摩、陸小曼，造型一曝光立刻引起現場笑聲。

江宏恩笑說，近年很少演出這種文質彬彬的角色，當他穿上長袍戴上眼鏡，一舉一動都變得特別斯文，現場演員打趣說：「平常都看你戴金項鍊、走粗獷路線，現在這副書生模樣，還真認不出來了。」劉曉憶也笑說，原本「老公」江宏恩設定要扮成徐志摩，但有人怎麼看都像「葉問」，還忍不住在一旁講廣東話、擺起武術架式，她開玩笑吐槽：「我怎麼覺得他比較像說相聲的。」

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江宏恩為《願望》化身為徐志摩。（三立提供）

劉曉憶則換上修身旗袍，展現纖細身段，她坦言過去胖的時候也穿過旗袍，但那時效果普通，瘦下來後反而沒機會穿，「這次穿上後，我感覺連胸部都不見了。」她還請造型師特別幫她設計成復古妹妹頭髮型，想打造陸小曼的婉約風，但她也自嘲，平常在劇中她和江宏恩是一對豪邁又直率的情侶，現在一穿上長袍和旗袍，感覺就像「狗狗穿鞋子」一樣強裝斯文，笑喊：「整個好假掰喔！」

江宏恩（右）、劉曉憶在《願望》大玩角色扮演。（三立提供）

劇中有場在五星級飯店舉辦的「良伴Party」，邀請企業老闆攜伴出席，以感謝身旁支持的另一半。黃少祺飾演的「勝強」與江宏恩飾演的「耀武」雙雙收到邀請卡，覺得活動新奇有趣，但黃少祺卻有些猶豫，因為當初他是與江祖平一同加入這家飯店俱樂部，資料上伴侶仍是她，讓他對出席猶豫不決。而且活動規則是每對嘉賓需以主題造型Cosplay出場，讓眾角色紛紛腦洞大開、花招百出。

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