晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宇珊3分鐘決定買下500萬「行動小豪宅」 老公驚呼：跟買菜一樣

宇珊砸大錢買下露營車，圓夢看心情說走就走。（與珊同行提供）宇珊砸大錢買下露營車，圓夢看心情說走就走。（與珊同行提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前幾天Popu Lady團員才開心合體相聚，原來私底下宇珊又有新任務，她砸重金買下露營車，也成立新頻道，已陸續邀來Popu Lady夥伴寶兒，還有「這群人」成員董仔上車同遊。

宇珊透露：「買露營車大概只花3分鐘就決定了！與這台車相遇是命中注定。」她花500萬買下露營車，但事前卻沒先跟老公報備，回家和和老公分享這開心事，老公反應是：「怎麼都沒有討論，而且妳還沒有駕照，買車卻跟買菜一樣！」不過依舊寵妻支持衝動派的老婆，如今宇珊已考了駕照，也有上路經驗。

宇珊的露營車就像她的「行動小豪宅」。（與珊同行提供）宇珊的露營車就像她的「行動小豪宅」。（與珊同行提供）

圓夢買了「珊珊號」露營車，宇珊也跨界當起YouTuber，開設全新節目《與珊同行 露營車新生活》，她談到：「生活是每個人的選擇，很多人要等假期好幾個月才能放鬆，或是一年花一大筆錢出國旅行，我選擇把這些費用分攤買露營車，達成說走就走、心情不好就開車出發，是工具也是一個家，車子是我的行動小豪宅，睡覺洗澡開會煮飯通通沒有問題。」

宇珊（右）和董仔在露營車上開心談心。（與珊同行提供）宇珊（右）和董仔在露營車上開心談心。（與珊同行提供）

宇珊在最新一集邀來董仔進行公路旅行，兩人到北投泡湯、吃拉麵美食，到陽明山與外國學生互動，再到竹子湖浪漫採海芋、夜宿擎天崗星空草原，讓網友也能感受生活之美。

另外宇珊也稱讚董仔：「什麼都好！什麼都吃，不是廢物露友，對於安排的行程給予滿滿的情緒價值！即使我的料理有點鹹，她也說很下飯！」

泡湯時宇珊也和董仔談心，聊到生小孩話題，董仔分享孩子是需要緣分、維持心情好，是命中註定，宇珊藉此鼓勵自己：「我也不用那麼急，先用露營車跟老公好好享受兩人世界。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中