宇珊3分鐘決定買下500萬「行動小豪宅」 老公驚呼：跟買菜一樣

宇珊砸大錢買下露營車，圓夢看心情說走就走。（與珊同行提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前幾天Popu Lady團員才開心合體相聚，原來私底下宇珊又有新任務，她砸重金買下露營車，也成立新頻道，已陸續邀來Popu Lady夥伴寶兒，還有「這群人」成員董仔上車同遊。

宇珊透露：「買露營車大概只花3分鐘就決定了！與這台車相遇是命中注定。」她花500萬買下露營車，但事前卻沒先跟老公報備，回家和和老公分享這開心事，老公反應是：「怎麼都沒有討論，而且妳還沒有駕照，買車卻跟買菜一樣！」不過依舊寵妻支持衝動派的老婆，如今宇珊已考了駕照，也有上路經驗。

請繼續往下閱讀...

宇珊的露營車就像她的「行動小豪宅」。（與珊同行提供）

圓夢買了「珊珊號」露營車，宇珊也跨界當起YouTuber，開設全新節目《與珊同行 露營車新生活》，她談到：「生活是每個人的選擇，很多人要等假期好幾個月才能放鬆，或是一年花一大筆錢出國旅行，我選擇把這些費用分攤買露營車，達成說走就走、心情不好就開車出發，是工具也是一個家，車子是我的行動小豪宅，睡覺洗澡開會煮飯通通沒有問題。」

宇珊（右）和董仔在露營車上開心談心。（與珊同行提供）

宇珊在最新一集邀來董仔進行公路旅行，兩人到北投泡湯、吃拉麵美食，到陽明山與外國學生互動，再到竹子湖浪漫採海芋、夜宿擎天崗星空草原，讓網友也能感受生活之美。

另外宇珊也稱讚董仔：「什麼都好！什麼都吃，不是廢物露友，對於安排的行程給予滿滿的情緒價值！即使我的料理有點鹹，她也說很下飯！」

泡湯時宇珊也和董仔談心，聊到生小孩話題，董仔分享孩子是需要緣分、維持心情好，是命中註定，宇珊藉此鼓勵自己：「我也不用那麼急，先用露營車跟老公好好享受兩人世界。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法