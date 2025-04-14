中國疑摘早產兒腎臟移植 鄭運鵬護台灣下一代

近日中國早產兒腎臟做器官移植相關報，引發熱議（情境照，圖與新聞事件無關）

。（圖／shutterstock）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣歌手「Tank」呂建中患有先天性心臟病，近日高調公開去年在中國接受亞洲首例「心和肝同期聯合移植」手術成功消息，再次讓中國「活摘器官」、「器官買賣」等議題受到外界關注，甚至被翻出有中國醫師將疑似強摘早產兒腎臟做器官移植的2例個案報告做成期刊，令人毛骨悚然。

今（14）日一早，民進黨前立委鄭運鵬在臉書發文表示，看到醫師好友呼籲，這幾天因為很多國人關心中國不明來源器官被商業移植的狀況，尤其是嬰兒器官，導致有一些台灣醫院被質疑。

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透過發文，鄭運鵬認為大部分是過度引申，「請大家要相信現在台灣的公衛制度和國人道德，不要轉傳這些對台灣醫事領域沒有證據的質疑，因為，這些網圖也有可能是刻意反串來影響民意的。」

鄭運鵬堅信大家擔心的是未來，所以單純談政治風險就好，並說那些親中的人找不到理由就恐嚇國人「親中恐中是為了下一代」，他也要告訴國人：「拒絕這些中國的來路不明的商業器官入侵台灣，才是真正保護台灣的下一代。」

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