晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《麥塊》超會賣！登頂北美年度票房冠軍 全球票房猛破5.5億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞主演，改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》在全球上映持續傳捷報，上週末（4月11至13日）一如預期拿下北美及全球雙週票房冠軍，全球票房突破5.5億美金（約台幣177.76億元），成為今年目前全球最賣座的好萊塢電影。

《MINECRAFT麥塊電影》拿下北美及全球雙週票房冠軍。（翻攝自YouTube）《MINECRAFT麥塊電影》拿下北美及全球雙週票房冠軍。（翻攝自YouTube）

電影在北美上映次週再進帳8060萬美金（約台幣26.04億元），除了依舊展現不凡的吸金力，也顯示已成功打破原有的粉絲圈框架，吸引更多觀眾進場。該片在北美僅花了7天就突破2億美金大關，目前累積票房已達2.81億美金（約台幣90.81億元），登頂北美今年目前年度票房冠軍。

同時，《MINECRAFT麥塊電影》的次週票房成績也是北美今年度第3高的週末票房，僅次於該片首週1.62億美金（約台幣52.35億元）的開片成績，以及漫威影業《美國隊長：無畏新世界》8800萬美金（約台幣28.44億元）的首週票房。

《MINECRAFT麥塊電影》持續在台熱映中，台灣也拿下雙週票房冠軍，粗估累積票房已突破台幣9200萬，詳細票房數字將於下午揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中