《麥塊》超會賣！登頂北美年度票房冠軍 全球票房猛破5.5億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞主演，改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》在全球上映持續傳捷報，上週末（4月11至13日）一如預期拿下北美及全球雙週票房冠軍，全球票房突破5.5億美金（約台幣177.76億元），成為今年目前全球最賣座的好萊塢電影。

《MINECRAFT麥塊電影》拿下北美及全球雙週票房冠軍。（翻攝自YouTube）

電影在北美上映次週再進帳8060萬美金（約台幣26.04億元），除了依舊展現不凡的吸金力，也顯示已成功打破原有的粉絲圈框架，吸引更多觀眾進場。該片在北美僅花了7天就突破2億美金大關，目前累積票房已達2.81億美金（約台幣90.81億元），登頂北美今年目前年度票房冠軍。

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同時，《MINECRAFT麥塊電影》的次週票房成績也是北美今年度第3高的週末票房，僅次於該片首週1.62億美金（約台幣52.35億元）的開片成績，以及漫威影業《美國隊長：無畏新世界》8800萬美金（約台幣28.44億元）的首週票房。

《MINECRAFT麥塊電影》持續在台熱映中，台灣也拿下雙週票房冠軍，粗估累積票房已突破台幣9200萬，詳細票房數字將於下午揭曉。

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