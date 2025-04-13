（影）「三原JAPAN」耕耘6年 拿到台灣永居證

日本YouYTuber「三原JAPAN」Jun醬深耕台灣6年，終於拿到永久居留證。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本YouYTuber「三原JAPAN」Jun醬開心發出好消息，他慎重宣布自己在台灣發展6年之後，終於拿到永久居留證啦！

Jun醬拿到永久居留證心裏超級開心。（翻攝自臉書）

相關新聞：（影）法國高中生台菜料理遭質疑不公 百萬網紅Ku這樣說

請繼續往下閱讀...

開心的Jun醬還特別拍片記錄自己拿到永久居證的過程，他說，申請永久居留證需要警察證明書、健康檢查報告，他把資料交給經紀公司後，等了人生最長的一個月，接著就收到「永久居留證」！他心裡覺得超級感動，特別像長期支持的觀眾、經紀公司、父母、夥伴三原表達感謝。Jun更激動說：「真的很感動，真的謝謝台灣的大家，住在台灣6年，當YTR大概8、9年，終於拿到了」更覺得自己就像開啟了第二人生，整個人超嗨。

Jun醬在台灣生活六年，經歷過許多酸甜苦辣。（翻攝自臉書）

Jun醬發願希望把更多台灣的魅力傳達給日本，網友也紛紛向他說恭喜，也希望Jun醬台灣發展愈來愈好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法