最強外掛安芝儇轉當唱跳歌手 Wing Stars首場簽唱會「6小時簽完一千本」

此次簽唱會全員出動陣容龐大，讓粉絲直呼太超值！（桂田文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Wing Stars首度推出單曲寫真《Cheer it up加大》，在短短兩日內便創下1,500本完售的亮眼成績！昨（12）日於高雄夢時代的時代廣場盛大舉辦簽唱會，活動當天天氣悶熱，時而出大太陽，仍有粉絲一早就到場排隊領取號碼牌，現場總共發放近千張號碼牌，而當天周邊商品銷售更創造300萬元的好成績，人氣指數直線飆升顯現女孩們的高人氣。

簽唱會現場吸引近千名粉絲到場支持。（桂田文創提供）

此次簽唱會26位成員全體出動陣容龐大。活動開場由第二屆Wing Stars全體成員帶來熱力十足的舞蹈演出，現場氣氛瞬間點燃！更驚喜的是邀請到人氣超高的台鋼雄鷹棒球隊吉祥物Takao、Takamei與Tayuan大員同台挑戰《Cheer it up加大》的副歌舞蹈，為活動增添不少亮點。最強外掛安芝儇對於從場邊應援啦啦隊轉換為唱跳歌手身分還不太適應，但是感覺很新鮮，也期待有更多不同發展。

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號稱身高190的妡0活潑外向的個性吸引眾多粉絲支持，期許自己能朝全方位藝人前進。（桂田文創提供）

一粒說要邊唱邊跳真的會很喘，體力很重要，從啦啦隊到歌手，真的有一種「啊！好像真的變成偶像」的感覺。簽唱會從下午2點多到晚上快9點才全數簽完，身高號稱190的妡0以及有「發電廠廠長」之稱的圈圈提到，簽名簽到最後越簽越藝術，原本會寫的字會突然失憶，哭笑不得；來自馬來西亞的JC對於繁體字相對生疏，遇到粉絲要署名需要花比較多一點時間確認，很擔心活動會因為她拖慢整體節奏。

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人氣成員李樂最喜歡跟粉絲互動交流，卻因為時間緊湊需減少互動，對一直等待的粉絲感到抱歉；外型姣好的林浠則說：「我現在肩頸痠痛，超級需要按摩！」對於未來，女孩們也樂於多方嘗試，不論是拍廣告或是演戲都希望有機會可以嘗試看看。林浠因之前從事旅遊相關行業的關係，也想參與旅遊節目錄影，分享自己的旅遊經驗；擁有好歌喉的JC想繼續朝唱跳歌手發展，每一位女孩的定位相信會越來越鮮明，讓人期待她們未來的表現。

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