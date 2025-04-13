Tyson Yoshi超壯爆肌被當工人 考取大貨車駕照

香港歌手Tyson Yoshi出道7年，首度在台灣舉辦簽唱會。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港歌手Tyson Yoshi出道7年，首度在台灣舉辦簽唱會，他前一晚緊張到失眠，受訪坦言，「擔心沒人來只有工作人員」，好友派偉俊也擔任嘉賓助陣。

Tyson Yoshi推出新專輯《Rocket 666》，派偉俊力挺現身簽唱會，送上「滑板車」當禮物，更談到：「希望常常LONG STAY台灣的Tyson可以利用滑板車在台灣跑通告，省時省力又可以健身當有氧，還能藉著騎滑板車，好好看一下台灣每個角落的美景。」

請繼續往下閱讀...

Tyson Yoshi暑假要在香港開唱，之後飛到義大利舉辦婚禮，他前陣子在台灣學完重機，回香港又跑去學開大貨車，讓工作人員忍不住虧他「想當老司機。」近來已經順利考取駕照。

對此，行程滿檔的Tyson Yoshi解釋：「其實是為了下一支MV《1994》續集去做準備。」有趣的是，他穿著吊嘎滿身刺青去學開車，還被教練當成貨運工人，忍不住虧他：「年輕人，趕著考牌去上工嗎？」

Tyson Yoshi近來台港兩地飛，時常當空中飛人的他，最惦記的不是未婚妻而是愛貓，把台灣當成第二個家的他還表示：「如果我的貓在台灣，我就會想要在這裡買房。」鬆口有置產的想法。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法