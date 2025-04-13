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陳美鳳重摔骨裂急露面！帶傷演出「見一幕」被融化：我忘了痛

陳美鳳帶傷領軍公益演出。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳帶傷領軍公益演出。（台灣優質生命協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」的陳美鳳年初不慎重摔、導致骨裂受傷，不過她傷癒後第一時間投入公益，4 月 12 日更親自出馬，領軍台灣優質生命協會舉辦「愛 傳承關懷演唱會」桃園場，邀請眾多藝人共襄盛舉，包括方馨、李千娜、郭子乾、巴鈺、黑旋風、藍如潔、向娃、許景淳、葉佳修、方季惟、劉福助、澎澎、唐儷、翁立友等知名演藝人員熱情參與。

陳美鳳溫柔地說道：「雖然身體還在恢復，但看到長輩和孩子笑容，我就覺得一切都值得了，我就忘了痛!」她也承諾將持續以實際行動傳遞愛心與溫暖，將關懷落實 到每一個需要被陪伴的角落，讓更多長輩與身心障礙朋友擁有被看見、被重視的幸福時刻。

擁有金鐘獎與金馬獎雙料肯定的實力派演員與創作歌手李千娜，這次受邀參與演出， 她毫不猶豫答應，更在忙碌拍戲與音樂行程中排出時間，只為親自獻上一份愛的力量，李千娜感性地表示「其實我也是一個媽媽，看到台下坐著這麼多長輩和寶貝們，真的很有感觸，當我們用音樂陪伴他們，其實也在療癒我們自己。」李千娜特別選唱多首溫柔而充滿情感的歌曲如《心花開》、《查某囡仔》，更有寶貝天使輕聲跟著唱和，現場氣氛溫馨感人。

李千娜獻聲愛傳承。（台灣優質生命協會提供）李千娜獻聲愛傳承。（台灣優質生命協會提供）

本次活動還特別邀請翁立友登台演出，讓長年在機構內只能透過電視與音響聽他唱歌的長輩與孩子們，終於有機會在現場見到本尊、圓夢聆聽現場演出，更令人期待的是，他此次特別邀請實力派女歌手唐儷一同合唱，兩人在公益舞台攜手站上演出，以高超唱功展現音樂的感染力與深情溫度。

翁立友陪伴長者與孩童圓夢登場。（台灣優質生命協會提供）翁立友陪伴長者與孩童圓夢登場。（台灣優質生命協會提供）

翁立友表示:「其實這場演出對我來說意義很大，因為我知道台下有好多曾經點我 歌的長輩和孩子。他們聽著這些歌生活、療癒自己，今天我能在他們面前唱出來，是 我作為歌手最幸福的時刻。」唐儷也感性分享:「公益的力量，就是讓愛傳出去，讓每個人都能感受到被聽見、 被看見。我和立友哥一起唱的每一首歌，都是送給這些可愛的長輩和孩子的祝福。」

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