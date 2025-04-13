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「最美星二代」王敏淳捲衣袖做公益 歌手媽媽李翊君感動見證

王敏淳開心參與希望工程。（寶工實業提供）王敏淳開心參與希望工程。（寶工實業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最美星二代」王敏淳投入教育公益行動，昨（12日）參與由寶工 Pro’sKit 長年推動的「轉動騎蹟讓愛飛翔」計畫。王敏淳雖非首次參與活動，卻是第一次捲起袖子，從3月中開始便多次前往校園，協助教室整理、參與課程設計討論，更成為學生們眼中親切的大姊姊。她說：「這次我不是來剪綵，而是想陪著孩子一起經歷學習的過程。」

耀動旅行社副總經理吳玉玲（左起）、坪林實中校長歐志華、李翊君、王敏淳、寶工實業總經理詹愛貞、研成董事長趙慧華攜手做公益。（寶工實業提供）耀動旅行社副總經理吳玉玲（左起）、坪林實中校長歐志華、李翊君、王敏淳、寶工實業總經理詹愛貞、研成董事長趙慧華攜手做公益。（寶工實業提供）

王敏淳化身助教，陪伴20位學生完成第一堂科學課程。從教具拆封、操作到實際測試，一步步陪著學生嘗試與調整，不時蹲下身解說、鼓勵，不吝給予掌聲與笑容。王敏淳表示孩子們的反應很真誠，會開心、會挫折，也會不斷想出新的方法來解決問題，她說：「只要願意動手、願意保持好奇心，每個人都有機會讓科學變得很有趣。」

王敏淳親自引導學生走進科學的世界 。（寶工實業提供）王敏淳親自引導學生走進科學的世界 。（寶工實業提供）

王敏淳的母親、歌手李翊君也悄然現身，感動見證女兒在公益路上的堅持與成長。這場教育行動不僅止於單次的活動，而是一段長期陪伴的開始。未來三年，合作團隊將與學校持續攜手，深化教學內容、優化學習環境，並培養學生自主探索與創新能力，讓科技教育在偏鄉真正落地、生根。王敏淳感性說：「我會繼續以音樂人、創作者的身份，陪著孩子們把對世界的好奇轉化成能量，一起讓夢想在這裡發芽。」

李翊君陪伴女兒王敏淳，母女一起投身公益。（寶工實業提供）李翊君陪伴女兒王敏淳，母女一起投身公益。（寶工實業提供）

「轉動騎蹟讓愛飛翔」今年計畫邁入第11年，適逢品牌成立35週年，同步啟動全新三年期的「希望工程」，攜手新北市坪林實驗國中及多家企業夥伴，共同打造一座融合實作精神與創新教學的STEAM學習空間。這也是王敏淳首次以「教室陪伴者」的身分親身走入校園，從熟悉的舞台轉身走進實驗教室，與孩子們一同學習與探索，展開一段真摯且充滿溫度的教育旅程。

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