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娛樂 最新消息

FTISLAND李洪基喊話台粉「給我超夢」 放話辦寶可夢演唱會

FTISLAND李洪基飆唱好幾首夯曲。（希林國際提供）FTISLAND李洪基飆唱好幾首夯曲。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣樂團FTISLAND於本週六（12日）在高雄流行音樂中心舉辦《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》，不僅是他們時隔半年再度回到相同的場地舉行演出，同時也將本場巡迴演唱會的最終場留在高雄，足以見識到FTISLAND對PRIMADONNA（粉絲名）的真摯情感。

FTISLAND李在真（左起）、崔敏煥、李洪基一同站在舞台。（希林國際提供）FTISLAND李在真（左起）、崔敏煥、李洪基一同站在舞台。（希林國際提供）

舞台上的巨大鳥籠緩緩升起，FTISLAND開場就引起全場粉絲熱情尖叫，一連帶來《PRAY》、《INFERNO》及《Tornado》三首歌曲，讓歌迷們邊晃著手上的「小黃旗」手燈，邊跟著節奏擺動身體。主唱李洪基更是大喊：「高雄Make some noise！」持續炒熱現場氣氛。

FTISLAND重返高流開唱。（希林國際提供）FTISLAND重返高流開唱。（希林國際提供）

演唱會的亮點之一是鼓手崔敏煥重返舞台，而這次從與大家問好就收到粉絲滿滿的應援，崔敏煥一開口就先向等待他的粉絲們道歉，並感性說到：「去年來的時候很可惜無法跟成員們一同站在台前，我在後方賣力打鼓時也流下許多眼淚。」談到粉絲對他們始終如一的支持，貝斯手李在真也提到：「每次來台灣都能感受到大家滿滿的愛，還有大家有多珍惜我們，有時候甚至讓我在想：『我們是值得被這樣珍惜的人嗎？』」讓全場陷入溫情感動的氛圍。

FTISLAND感謝每次來台灣都收到粉絲滿滿的愛。（希林國際提供）FTISLAND感謝每次來台灣都收到粉絲滿滿的愛。（希林國際提供）

再度回到高雄開唱，歌單也是成員們苦惱的項目之一。李洪基說到：「今天的PULSE演唱會比較像升級版，歌單包含了各式不同的氣氛，也想將我們滿載的真心唱給大家聽。」不只演唱了爵士版本的《Even Your Tears》、《Stand by me》、《They Tell Me to stop》及《Hope Again》組曲，更帶來FTISLAND早期曾在韓日兩地同時活動時發行的日文歌曲《Soyogi》，展現除了搖滾風格之外FTISLAND更多面貌。

崔敏煥重返FTISLAND，獲得現場觀眾掌聲。（希林國際提供）崔敏煥重返FTISLAND，獲得現場觀眾掌聲。（希林國際提供）

FTISLAND與粉絲的互動也是一大看點，李洪基拿起手機玩起寶可夢表示：「給我超夢！」、「老師！超夢有嗎！」更揚言辦場寶可夢演唱會。台粉笑說，李洪基新的綽號就叫「超夢男孩，笑翻不少觀眾。

在兩個多小時的演出中，FTISLAND以豐富多元的曲目編排與真摯動人的表演，為《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’》巡演畫下句點。

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