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娛樂 最新消息

BTOB太失控「球卡在大螢幕」 主持人也急了：孩子們別玩了

BTOB徐恩光（左起）、李旼赫、PENIEL、任炫植昨化身運動員，與全場粉絲一起互動。（記者胡舜翔攝）BTOB徐恩光（左起）、李旼赫、PENIEL、任炫植昨化身運動員，與全場粉絲一起互動。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣男團BTOB昨天晚間在台大體育館舉辦「2025 FAN-CON《3,2,1 GO! MELympic》」台北站，吸引大批粉絲MELODY（粉絲名）共襄盛舉。由於主題為奧運，4人應景的以運動員的方式進場，徐恩光在開場就進行聖火宣示，只是他的中文發音實在有些掉漆，讓粉絲聽得嘸煞煞，連翻譯都沒譯，場面十分逗趣。

活動剛開始團員要自我介紹時，全場歌迷自發和團員一起高喊「Born TO Beat」，瞬間點燃現場氣氛，李旼赫說：「在首爾很可惜沒拿到金牌，今天絕對要拿下金牌！」隊長徐恩光說：「腳動手術兩週了，醫生說我恢復力很強，現在好很多了，可以輕輕走動，從遊戲到表演我都會盡全力！」他本來想用中文說：「真心感謝大家！」，但發音卻意外變成「真性感大家」，逗樂全場MELODY。

徐恩光活力十足，興奮舉起雙手。（記者胡舜翔攝）徐恩光活力十足，興奮舉起雙手。（記者胡舜翔攝）

任炫植表示喉嚨不舒服，盼粉絲見諒。（記者胡舜翔攝）任炫植表示喉嚨不舒服，盼粉絲見諒。（記者胡舜翔攝）

任炫植則大秀標準中文，甜蜜向粉絲告白：「能在台灣和我的寶寶見面，開心到不行！」引起全場MELODY尖叫，更以中文表示：「想先跟大家說一聲對不起，喉嚨有點不舒服，差不多快好了，但我會盡力表演。」粉絲以歡呼聲給予他鼓勵。當最後一位成員PENIEL要自我介紹時，主持人搶先問他對競賽是否有信心，他則超級搞笑的說「不」，笑果十足。

李旼赫下台近距離與粉絲互動。（記者胡舜翔攝）李旼赫下台近距離與粉絲互動。（記者胡舜翔攝）

活動中穿插多場趣味遊戲與粉絲互動，BTOB成員展現滿滿綜藝感，還是親自到觀眾席與粉絲近距離的互動時刻。而相當寵粉的他們更是不斷跟後台要新的簽名球投擲給粉絲，還為了讓更後排的粉絲也能收到球，拿出秘密武器羽毛球拍，但頑皮的PENIEL居然把球打上了LED大螢幕卡住，超失控的場面也讓主持人忍不住大喊：「孩子們不要再玩了，要沒有球了。」讓全場MELODY笑翻天。

PENIEL雖然很安靜，不過玩遊戲超搞笑。（記者胡舜翔攝）PENIEL雖然很安靜，不過玩遊戲超搞笑。（記者胡舜翔攝）

當遊戲遲遲無法分出勝負時，只見徐恩光反應超快、開玩笑說：「我們就玩到明天晚上九點，就玩這個！」主持人還特別教他們台語「走灶咖」，四人了解意思後，異口同聲地在台上大喊「走灶咖」，與粉絲們相約會常來台演出。

除了在台上大秀綜藝感外，當然也少不了BTOB的招牌美聲演唱，他們一口氣帶來《Say Yes》、《Starry Night》、《Heaven》、《Miss You》等多首代表作品，勾起現場粉絲滿滿回憶。隊長徐恩光還開玩笑問粉絲說：「那你們喜歡遊戲環節還是唱歌環節？還是喜歡BTOB？」，台下MELODY們齊聲大喊「BTOB」，旼赫聽聞馬上嘴甜的回應：「我就是喜歡MELODY！」恩光也不甘示弱地補上：「事到如今，沒有MELODY是不行的！」

BTOB昨在台大體育館與粉絲狂歡，還獻唱多首夯曲。（記者胡舜翔攝）BTOB昨在台大體育館與粉絲狂歡，還獻唱多首夯曲。（記者胡舜翔攝）

活動來到尾聲，四位成員也送上對粉絲們的真心感謝，任炫植說：「出道13年了，能一直唱給你們聽是最大的幸福！」李旼赫則搞笑搶走了徐恩光的招牌中文台詞「真心感謝大家」，一旁的徐恩光馬上抗議說：「那是我的耶！」現場笑聲不斷。隨後李旼赫也收起小調皮、真摯的說：「剛說了要玩到明天九點，雖然好像是玩笑話，但內心是真的很想跟大家永遠在一起，今天、明天、後天、永遠都在一起的MELODY們，真的很愛你們。」

話比較少的PENIEL則說：「其實今天我有一點時差問題，凌晨五點就起床了，說實話剛開始有點累，但因為有你們的關係，我獲得了力量，謝謝大家！」輪到徐恩光時，他感性地說：「雖然分隔兩地，但依然常常感受到你們的愛，這真的不是開玩笑的，我真心地感謝大家，希望未來我們也繼續成為『給予彼此力量』的關係。」

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