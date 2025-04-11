哈囉「老黃」！品冠重返台北開唱 預告歌單藏驚喜

品冠重返台北舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕品冠宣布6月8日重返台北開唱，返場演唱會取名「今夜老黃忍不住再來哈囉！！Hello Victor Live」演唱會，他興奮表示：「每一次站上舞台，看到台下滿滿的歌迷跟著我一起唱，創造更多美好的回憶。」

距離去年6月15日在Legacy Taipei相隔一年，品冠期待說：「又可以在台北和歌迷朋友相聚，唱一些平常大型演唱會比較不會唱到的歌。」

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本次返場演唱會的名稱取作「今夜老黃忍不住再來哈囉！！」是品冠與團隊會議討論時親自提出的點子。這個名稱不僅是對原演唱會名稱的延續，更融入了他的幽默與親切感。

「老黃」是粉絲對品冠的暱稱，而「忍不住再來」則代表品冠對舞台與歌迷深深的熱愛，即使巡演已走過多個城市，仍然想再次與台北的歌迷相聚，帶來讓人更加難忘的音樂夜晚。

品冠預告歌單驚喜。（寬宏藝術提供）

品冠不忘預告歌單，「延續去年那場的不按牌理出牌的驚喜歌單，除了自己的招牌歌，也準備一些鐵粉一直敲碗的B面遺珠歌曲，還有自己心頭好的寶藏歌曲，當然也希望來得及首唱全新單曲，期待讓大家看到更豐富多元的演出內容。」門票4月15日中午12點在寬宏售票、萊爾富及OK便利超商開賣。

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