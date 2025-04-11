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蔣亞妮揪謝哲青探尋「父親的記憶」 世紀大和解東海大學恩師

主持人謝哲青（中）、作家蔣亞妮（右二）與三位遭遇不同傷痛的同學，嘗試將生命經驗化為深刻的文字創作。（大愛電視提供）主持人謝哲青（中）、作家蔣亞妮（右二）與三位遭遇不同傷痛的同學，嘗試將生命經驗化為深刻的文字創作。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝哲青主持的大愛《青春愛讀書》，推出外景走讀系列「我的書寫時光」，作家蔣亞妮帶領謝哲青及觀眾走入「閱讀也是一種生活風格」的體驗，蔣亞妮談她如何用文字書寫傷痛，用文學「消災解厄」，前往台中找尋與父親的記憶還有大學恩師的提攜之情。

作家蔣亞妮（右）帶著主持人謝哲青（左）帶領觀眾走入「閱讀也是一種生活風格」。（大愛電視提供）作家蔣亞妮（右）帶著主持人謝哲青（左）帶領觀眾走入「閱讀也是一種生活風格」。（大愛電視提供）

蔣亞妮的父親在她的文字書寫以及成長過程中扮演著重要的角色，她和謝哲青來到台中烏日的紡織公園，是她父親過去工作的紗廠舊址，也是出現在作品《請登入遊戲》的場景之一，父女倆曾經在紗廠一起玩捉迷藏，有著快樂的回憶。不過《請登入遊戲》的創作卻是因為過去父親和母親的感情出現了狀況，父親因為別人離開了家庭，有一段時間沉溺於電子博奕遊戲，所以才有了這本書的誕生。

蔣亞妮（右起）與東海大學中文系周芬伶教授及謝哲青合影。（大愛電視提供）蔣亞妮（右起）與東海大學中文系周芬伶教授及謝哲青合影。（大愛電視提供）

曾經的飲食記憶，不時也會融入於蔣亞妮的文學創作中，泡沫紅茶店是小時候蔣亞妮曾與父親一起吃麵的地方，《請登入遊戲》中便寫道，「我的童年就隨著你無聲而突然的出現了。你總在其中將嗅覺味覺打散，用你的沉默給了我一個無聲但香、味俱全的童年。」五感和回憶都影響著她的寫作。對蔣亞妮來說，她用文字度過成長傷痛，「自我寫作好像是一個心理諮商，好像理解『為什麼那個瞬間我會難過』」。

蔣亞妮（右起）帶著謝哲青拜訪恩師東海大學中文系周芬伶教授。（大愛電視提供）蔣亞妮（右起）帶著謝哲青拜訪恩師東海大學中文系周芬伶教授。（大愛電視提供）

文學才女蔣亞妮人生中的恩師是東海大學中文系的周芬伶教授，再次回到文學養成之地和老師相見，談起曾經幫蔣亞妮寫的書序中，對她的第一印象是冷酷，究竟這對師生有什麼特別的關係，甚至讓蔣亞妮在《寫你》書中寫道「那年的中文系課堂，我就像個瞎子般的闖進」。兩人從剛開始好似疏離，至今成為閨密，無論是為學生寫序或是新書站台，周芬伶對蔣亞妮的提攜之情溢於言表，節目中將大談他們如何從陌生到熟悉的「世紀大和解」！

蔣亞妮（右）、謝哲青（左）帶領觀眾走入「閱讀也是一種生活風格」的體驗。（大愛電視提供）蔣亞妮（右）、謝哲青（左）帶領觀眾走入「閱讀也是一種生活風格」的體驗。（大愛電視提供）

蔣亞妮（左）帶謝哲青（右）重返她的母校東海大學。（大愛電視提供）蔣亞妮（左）帶謝哲青（右）重返她的母校東海大學。（大愛電視提供）

《青春愛讀書》全新節目型態與內容「讀萬卷書」也「行萬里路」。4月11日蔣亞妮「書寫傷痛，以文字消災解厄」晚間9點《青春愛讀書》YouTube頻道首播，大愛頻道於週日晚上6點首播。

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