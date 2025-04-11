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免費都沒人要！張秀卿不忍苦勸許志豪：賺錢就可以整形了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪出道多年，近來工作滿檔的他，曾歷經事業低潮，招認沒有知名度又不夠帥，「別說只拿宣傳費1350了，就算是免費奉送，也沒什麼人要。」就連乾姐張秀卿都要他努力賺錢，未來就可以去整形。

許志豪透露，回想起過去低潮時，就是歌后乾姐張秀卿給了他力量，甚至更他說：「沒關係，用實力證明給他們看，努力賺錢就可以整形了，姐以前也曾因為外型被要求站到最旁邊，你看我現在還不是美成這樣！」

許志豪發文，感謝乾姐張秀卿過往的提攜。（翻攝臉書）許志豪發文，感謝乾姐張秀卿過往的提攜。（翻攝臉書）

許志豪曾是張秀卿的同門師弟，當年張秀卿跑活動為了力挺他，都要求「買一送一」，必須帶著師弟才要登台，對於許志豪非常照顧。

對於張秀卿過去的提攜，許志豪也沒有忘記，提到自己運氣好，出道沒多久就和張秀卿成為幾乎無話不談的好姐弟，「對我而言，她不僅是我演藝圈的老師，更是一本精彩又勵志的故事書。每當我遭遇挫折，萌生放棄的念頭時，她奮鬥的歷程，總能為我注入強大的力量。」

張秀卿出道超過45年，8月23日將在台南國際會展中心開唱，許志豪感動直呼「總算等到了」，期待8月張秀卿演唱會上，如何用歌聲串起她精彩的人生故事。

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