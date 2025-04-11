最狂兄弟嘴砲滿天飛！小班破億續作《會計師2》聯手「制裁者」算帳

〔記者許世穎／綜合報導〕「小班」班艾佛列克2016年推出叫好叫座的動作爽片《會計師》，在全球大賣1.52億美金（近台幣50億元），全台也有破億佳績，暌違9年《會計師2》正式回歸，小班重操舊業，不僅發揮超越AI的金頭腦破解謎題，還更黑、白道通吃，更找來「制裁者」強柏恩瑟飾演的殺手弟弟助陣，組成影壇最殺兄弟檔直搗賊窟。

班艾佛列克（左）在《會計師2》攜手強柏恩瑟飾演的殺手弟弟助陣。（翻攝自YouTube）

該片今（11）日發布終極預告，這對最狂兄弟檔不僅是戰場上最完美殺神組合，個性天差地別的兩人，一旦嘴砲起來尺度簡直毫無極限，完全把「愛在心裡口難開」的兄弟情詮釋地淋漓盡致，不僅在爛番茄評論網開出85%好評新鮮度，更難怪被外媒盛讚「最完美的大銀幕組合」。

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小班在片中的角色具備超越常人的認知能力，以及難以與他人相處的強迫型人格，導演蓋文歐康諾表示「幸好他父親是強悍的軍人，他擔心孩子會因此被欺負，因此將他訓練成士兵，而不是永遠當個受害者」。

班艾佛列克（左）在《會計師2》攜手強柏恩瑟一起調查真相。（翻攝自YouTube）

經過上一部電影與安娜坎卓克的互動後，小班的角色開始想要多與人接觸，最新預告就揭露他鼓起勇氣去相親的有趣情節，木訥的他居然成為相親會場最搶手的對象，背後原因其實是他發揮超狂頭腦，反向設計約會軟體的演算法，把自己塑造成萬人迷，結果一與真人見面就破功，如此忠於角色背景又超幽默的劇情，保證笑翻粉絲。

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟在《會計師2》一同殺出重圍。（華納兄弟提供）

此外，小班也在首集《會計師》與失散多年的弟弟強柏恩瑟意外相認，當時就讓許多粉絲敲碗希望能看到更多兄弟之間的互動，新片找來強柏恩瑟回歸演出，不僅為粉絲圓夢，也安排許多兄弟相處的有趣橋段，讓觀眾更能了解這段動人情誼。

小班表示「我的角色不太擅長人際關係，尤其是表達自己對他人的感受，但他非常愛他的弟弟，我很高興這部片的核心是關於兄弟重歸舊好」，最新預告也看到這對兄弟來到酒吧，他在弟弟強柏恩瑟的鼓勵下，願意敞開心房與眾人跳舞，讓人看到角色難得外向的一面，也加深兄弟之間的默契，為後續熱血槍戰犯罪集團的重要時刻再添助力。《會計師2》將於4月24日包括2D、Atmos、Dolby Cinema等版本同步在台上映。

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