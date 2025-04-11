明道直播帶貨吸金2億 「偶像濾鏡消失」１.1億粉絲搶看

〔記者李紹綾／台北報導〕明道深耕中國直播帶貨市場，2023年在淘寶雙十一購物節期間，進行6場直播帶貨，銷售額逼近10億台幣，號召力驚人。去年底在小紅書設立「明道和你說晚安」直播帳號，不時與粉絲互動聊天，以「陪伴式真誠對話」圈粉Z世代。他4月直播帶貨，又創下當日「買手榜」第一名，打破該平台都是女直播主稱霸的前例，當日吸金逾2億零5百萬台幣、瞬間最高瀏覽量逾1.1億人次。

明道以「陪伴式真誠對話」與直播間觀眾分享生活，圈粉Z世代。（恆星娛樂提供）

褪去螢幕中霸道總裁的光環，明道用聲音與真誠搭建情感橋梁，在直播中展現極具反差的人格魅力，他在深夜輕聲道出「今天辛苦了」，也會用朋友語調分享生活趣事與人生感悟， 讓新生代觀眾感受「無代溝對話」的治癒力。

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明道以深度內容打破「偶像濾鏡」，讓直播間更像是一檔人文播客，他常以賽車愛好者的身份剖析「熱愛與風險的平衡」，借影視行業經歷探討「堅持自我的意義」，甚至用經濟學原理解讀日常消費決策。當觀眾驚嘆於他的博學多聞時，他謙遜回應：「我只是個好奇的終身學習者」。

明道用聲音與真誠搭建情感橋梁，在直播中展現極具反差的人格魅力。（恆星娛樂提供）

明道在直播中細心拆解工作人員的專業素養，真誠讚美觀眾留言的獨到見解，展現出超越年齡的共情力，他擅長將商品特性與用戶生活場景深度綁定，被笑稱戲精附體，用「陪伴型直播」重新定義了明星與粉絲的關係，不必製造話題噱頭，無需依賴數據神話，只要保持對世界的熱愛與對他人的尊重，便能以溫柔力量穿透屏幕，在流量更迭中持續贏得Z世代的真心認同。

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