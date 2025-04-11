包偉銘越南見習嘆比當歌手累 放話請辭不忍了

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴「白包組合」包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》全新第五季，一起在越南進行學習之旅，不只要在船上做餐，還要一起坐搖搖船，連莎莎都忍不住擔心攝影師被姚元浩搖下船，直說：「太搖！太搖！」

包偉銘、白安與姚元浩、郭泓志、莎莎來到越南著名景點下龍灣，郭泓志、莎莎化身惡魔學長學姊，直接將包偉銘和白安推到海上體驗划獨木舟，包偉銘直呼：「我們兩位新同學，算被整了一下。」姚元浩則在船上開心地說：「我真的覺得我們三個坐在船上，好像真的有學長學弟制的感覺。」

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姚元浩、包偉銘、白安、莎莎、郭泓志越南見習累癱。（好看娛樂提供）

來到船上做餐任務，才剛開始備料不久「店長」包偉銘就對著姚元浩說：「報告主廚，有一點累。」但因為備料任務重大，姚元浩連忙提點包偉銘說：「你不要講話，趕快做！」而另一位新成員白安則是揉麵團揉到手軟，累到求救：「郭哥，你有要幫我做蔥油餅嗎？」老鳥郭泓志則敷衍回應：「我沒有耶！可以啦！妳麵條可以啦！」

面對龐大的備料工作，包偉銘面露疲倦表情呆滯，姚元浩見狀表示：「你那個紙撥完，我肉可以給你切嗎？」雖然包偉銘累到不回答，姚元浩則繼續說：「那我就留102條的肉給你切。」此時包偉銘驚呼：「102條！可不可以換別的工作？」而一旁的老鳥莎莎也說：「很少啦！」姚元浩則搬出一箱蒜頭要不願意切肉的包偉銘幫忙撥蒜頭。

包偉銘放話請辭。（好看娛樂提供）

做餐進入緊鑼密鼓階段，主廚姚元浩連忙指揮大家工作：「店長，幫我把這邊地上拖一下。」累到不行的白安則對著同是新人的包偉銘說：「包大哥你有沒有覺得當歌手真的比較輕鬆？」包偉銘直言：「對！我真的很想請辭這一團。」

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