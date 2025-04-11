張兆志認還愛前妻許允樂 親曝「離婚原因」：35歲就結紮

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星張兆志與許允樂2023年底結束6年婚姻，前妻先前認愛李玉璽、他也大方在社群送上祝福，日前也因為女方與30年好友槓上，被封為「最佳前夫」；他9日登上節目談及這段感情，坦言自己還愛著許允樂，可惜的是，兩人在生子這塊沒有共識，只好選擇離婚。



許允樂（左）與張兆志2023年12月結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

張兆志9日登上王偉忠節目，談及前一段婚姻，表示自己對許允樂的感情沒有變過，「我還是愛著我的前妻，只是愛的方式不一樣，只是你要收斂，畢竟人家有人家的人生，我認為我是一個很好的丈夫，也是一個很好的前夫。」

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張兆志透露，他與許允樂沒有交惡，兩人依舊是朋友，但是自己必須減少接觸。然而，當問及是否會有下一段婚姻？他說：「如果你的鏡頭已經拍過最美麗的風景，你怎麼還拍出其他畫面？」表示自己持開放態度，但人生花了太多時間在婚姻、戀愛，因為婚姻捨棄了很多，現在想要撿回來。

至於兩人為何以離婚收場？張兆志透露，許允樂想要孩子，但是自己35歲就結結紮，是永久性的，且自己對於孩子沒有興趣，兩人對於此事每年都有討論，感嘆「父愛那一塊我真的沒辦法」再加上考量女方懷孕有年齡限制，只好放她走，即便他從來就不想離婚。

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