《米奇17號》飆速上架！派汀森親曝靠動漫和韓影神作展現炸裂演技

〔記者許世穎／綜合報導〕英國男神羅勃派汀森首度和《寄生上流》金獎導演奉俊昊合作新片《米奇17號》，在片中飾演太空船上的「消耗工」米奇巴斯恩，負責執行高危險任務並不斷被「人體列印」重生。但某次意外導致米奇17號與18號同時存活，他必須一人分飾兩角，詮釋出性格迥異的雙重人格，還要挑戰高度複雜的互動戲，交出了令人拍案叫絕的精采演出。

羅勃派汀森在《米奇17號》分飾米奇17號與18號，大展精湛演技。（CATCHPLAY+ 提供）

導演奉俊昊延續其操弄類型電影的招牌風格，這次更大膽融合科幻、愛情、喜劇與諷刺元素，打造一場突破邊界的宇宙冒險。派汀森透露詮釋角色的靈感來源之一就是動漫與韓片，他說：「我參考了很多動漫角色，我喜歡他們情緒轉換的不協調感──一秒平靜、一秒暴走，尤其是在演18號的時候，那種情緒不是0就是100，絕對是受到了動漫影響。」

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此外，派汀森也大讚奉導2003年的經典之作《殺人回憶》：「那部片有很多肢體喜劇的橋段，導演總能讓演員的動作自然產生幽默感，你也會不自覺被那種節奏帶進去。」《米奇17號》將於4月17日在CATCHPLAY+ 飆速上架。

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