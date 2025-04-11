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娛樂 電影

瑞典男神化身《厭世機器人》個性超「I」 崩潰被迫與人連結

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 全新科幻影集《厭世機器人》（Murderbot）由《美麗心計》艾美獎得主、「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉領銜主演並擔任監製，他在影集中飾演「失常的維安機器人」，破解自身程式後，一心只想大追未來肥皂劇，對人類充滿嫌棄、最怕眼神接觸。

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》必須隱藏自主意識，並完成一項危險任務。（Apple TV+ 提供）亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》必須隱藏自主意識，並完成一項危險任務。（Apple TV+ 提供）

《厭世機器人》改編自瑪莎威爾斯紐約時報同名暢銷小說系列，曾榮獲雨果獎與星雲獎等多項文學大獎。故事融合科幻、驚悚與幽默元素，講述一個進行自我改造的維安機器人，在擁有自由意志後開始為所欲為。

本該保護人類的他，卻是個史上最「I」的厭世機器人，他對人類情感感到恐懼，卻又不自覺被人類脆弱的一面所吸引。亞歷山大史柯斯嘉在劇中必須隱藏自主意識，並完成一項危險任務，但他真正渴望的是遠離人群獨自追劇，並探索自己在宇宙中的定位。

亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演「失常的維安機器人」。（Apple TV+ 提供）亞歷山大史柯斯嘉在影集《厭世機器人》飾演「失常的維安機器人」。（Apple TV+ 提供）

影集由《非關男孩》奧斯卡提名導演克里斯魏茲與保羅魏茲兄弟檔聯手打造，卡司集結《小美人魚》諾瑪杜馬薇、《黑暗騎士》大衛達斯馬齊連、《喜幹會》莎賓娜吳、《王室緋聞守則》阿克謝卡納、《使女的故事》塔蒂娜瓊斯與《荒野謎團》塔瑪拉波戴米斯基等實力派演員共同演出。《厭世機器人》將於5月16日在Apple TV+ 全球首播。

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