柯佳嬿迎「人生新階段」曝減少拍戲原因 40歲認了想等「這件事」

柯佳嬿在準備書的這一年拿回時間的掌控權，日子中的班表由自己安排。（bella儂儂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿近日出版小說《夢游記》，重回作家身份，她接受雜誌訪問時提到比起過去幾年密集的戲劇演出，近期她的維基百科的作品列表上的時間間距拉得更開，刻意減少演出，她先開玩笑說：「就沒人找我啊！」但實質上她正在用寫書的一年找回生活的面貌，「我的確有想調整步調，因為突然有很多想做的事，想要保留更多的體力跟能量，與其急著接戲，現階段我會想等到更適合的故事跟劇本。」

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在準備寫書的過去一年，柯佳嬿拿回時間的掌控權，班表由自己安排，她能在爐灶旁燉湯的時候抓緊時間投身寫作，沒靈感時就開車去兜兜晃晃，「我很喜歡這一年的生活，跟拍戲不一樣，我可以自己掌控時間，有好好休息，真的在生活裡的感覺。」

柯佳嬿把午夜夢迴腦袋裡的奇想，超脫現實的畫面，成為她新書寫作的起點。（bella儂儂提供）

40歲的她正邁向人生新階段，她說：「時間這件事情是很可怕，它是一個很公平的東西，大家都會長大跟變老，上一次的年齡焦慮是發現生命沒有想像中的長，但過了那個階段後，開始會把重心放自己身上，當認知到生命是一個單向道後，很多事就不會再糾結。」並分享年度計畫是學英文、旅遊、上表演課。

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被時間推著長大的柯佳嬿，在這一年深刻的體悟到，生而為人是一次不可逆的體驗，與其擔心逝去的時間， 不如把目光看向眼前，「人生是一個去蕪存菁的過程，到了這個年紀，會發現我很喜歡現在的自己，對於周遭的人事，會明確知道自己要什麼，很感謝自己懂得更珍惜生活中真正陪你的人。」

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