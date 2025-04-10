狂人馬斯克線上打遊戲變侏儒 爛咖狂輸還被嗆

率領美國政府效率部（DOGE）的特斯拉執行長、全球首富馬斯克。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕率領美國政府效率部（DOGE）的特斯拉執行長、全球首富馬斯克向來是個狂人，近日他在搭乘私人飛機的時候，進行所謂「空中連線測試」，原本想要展是旗下星鏈（Starlink）衛星網路穩定性，所以他在飛行途中開直播，孩童般玩起《流亡黯道2》（Path of Exile 2）。整場直播不到2小時，馬斯克在這場「技術測試」當中瘋狂被網友洗臉，打遊戲也連連陣亡，瞬間從狂人變侏儒。

本來想要展現星鏈網路衛星穩定性的馬斯克，故意又開直播又玩遊戲，沒想到他在遊戲中被打爆，死了又死，網友開始嗆辣留言灌爆聊天室，讓馬斯克以「連線中斷」為由草草結束直播與遊戲。

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馬斯克打遊戲吃癟的樣子被網友放在YouTube頻道上。（翻攝自YouTube）

直播剛開始的時候，馬斯克不發一語，面對鏡頭神情冷淡，默默操作遊戲角色，他先挑戰高難度的硬派模式（perma-death），結果數度失敗以死亡作終，只能不斷重新建立角色。馬斯克創角色命名為「Kekius Maxiums」這也是他在X（原Twitter）常用ID，但這個角色最後死在遊戲初期的教學關卡，被名為「Bloated Miller」的魔王打敗。

馬斯克開直播被罵，玩遊戲不但連連失敗更被嗆到爆炸。（翻攝自X）

網友也沒饒過馬斯克，紛紛傳送私訊給他，攻擊他「沒有真正的朋友，會孤獨死去」、「你毀了這個國家，就像你毀掉你所有的婚姻」，從他本人的外貌、生活、政府對抗政策都被罵了個遍。

也有善良的網友看到馬斯克不斷被攻擊，提醒他可以關閉聊天室，不過最後他打魔王時，因為連線不穩斷線失敗，之後馬斯克說了一聲「喔，我們斷線了」就草草結束直播。

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