晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小班拒寵13歲兒「買20萬Air Jordan 1」！年收18億一句話被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕好萊塢巨星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）日前赴運動鞋展時，13歲兒子山繆（Samuel）卻看上市價高達6000美金（約20萬元台幣）的限量「Air Jordan 1」，不過他以一句話話讓兒子啞口無言，育兒觀被許多粉絲讚爆。

班艾佛列克拒絕兒子買要價約20萬台幣的限量聯名鞋。（組合照，翻攝自IG）班艾佛列克拒絕兒子買要價約20萬台幣的限量聯名鞋。（組合照，翻攝自IG）

班艾佛列克雖然近日才和「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）分手，感情成為話題焦點，但他並未因此怠忽親職，反而與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）一同全心陪伴孩子。父子倆一同欣賞各式經典鞋款，沒想到兒子卻一眼相中一雙由Dior與Nike聯名的限量「Air Jordan 1」。

面對兒子露出濃濃慾望的眼神，班艾佛列克以一句「你喜歡這雙鞋只是因為它們很貴！」打破幻想讓兒子啞口無言，不過山繆試圖辯解「才不是！它們很好看！」語畢卻沒能改變老爸的立場。

相關新聞：小班受夠被當壞人 鬆口驚吐離婚內幕

班艾佛列克坦言自己年收超過5500萬美元（約18億台幣）完全買得起，但他堅持讓孩子理解「付出才有收穫」的道理，甚至笑言「告訴他得先把家裡的草都除完，他就會打消購買的念頭了。」事後，當兒子山繆不服氣地說「可是我們有錢啊！」

班艾佛列克聞訊則立刻反擊「是我有錢，不是你有錢！」再度讓山繆無話可說。這段父子對話曝光後，立刻在網路上引發熱議，許多網友大讚小班拒絕寵溺的育兒方式，不僅有智慧，也展現身為父親的責任感，紛紛表示「這才是教出好孩子的方式！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中