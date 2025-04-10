小班拒寵13歲兒「買20萬Air Jordan 1」！年收18億一句話被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕好萊塢巨星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）日前赴運動鞋展時，13歲兒子山繆（Samuel）卻看上市價高達6000美金（約20萬元台幣）的限量「Air Jordan 1」，不過他以一句話話讓兒子啞口無言，育兒觀被許多粉絲讚爆。

班艾佛列克拒絕兒子買要價約20萬台幣的限量聯名鞋。（組合照，翻攝自IG）

班艾佛列克雖然近日才和「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）分手，感情成為話題焦點，但他並未因此怠忽親職，反而與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）一同全心陪伴孩子。父子倆一同欣賞各式經典鞋款，沒想到兒子卻一眼相中一雙由Dior與Nike聯名的限量「Air Jordan 1」。

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面對兒子露出濃濃慾望的眼神，班艾佛列克以一句「你喜歡這雙鞋只是因為它們很貴！」打破幻想讓兒子啞口無言，不過山繆試圖辯解「才不是！它們很好看！」語畢卻沒能改變老爸的立場。

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班艾佛列克坦言自己年收超過5500萬美元（約18億台幣）完全買得起，但他堅持讓孩子理解「付出才有收穫」的道理，甚至笑言「告訴他得先把家裡的草都除完，他就會打消購買的念頭了。」事後，當兒子山繆不服氣地說「可是我們有錢啊！」

班艾佛列克聞訊則立刻反擊「是我有錢，不是你有錢！」再度讓山繆無話可說。這段父子對話曝光後，立刻在網路上引發熱議，許多網友大讚小班拒絕寵溺的育兒方式，不僅有智慧，也展現身為父親的責任感，紛紛表示「這才是教出好孩子的方式！」

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