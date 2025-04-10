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中國電影局反制好萊塢！減少美國影片進口 微博網友喊「一直看哪吒嗎」

中國電影局宣布限制美國影片進口，中國網友反應兩極，不少人擔心會影響到電影院生存問題。（示意圖，達志影像）中國電影局宣布限制美國影片進口，中國網友反應兩極，不少人擔心會影響到電影院生存問題。（示意圖，達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美中關稅戰互不相讓，中國國家電影局發言人今天（10日）指出，將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量，這一決定為好萊塢電影於中國放映，添上未知數。

中國電影局發表聲明。（翻攝自官網）中國電影局發表聲明。（翻攝自官網）

針對媒體詢問美國對中國加徵關稅，是否會影響到美國電影進口一事，中國國家電影局發言人表示，「美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。中國是全球第二大電影市場，我們始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。」

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消息一出，中國微博上的網友反應兩極，有些人批評近來美國電影千篇一律，且「國家面前無小事，永遠跟國家站在一邊」，認為中國也有許多優秀的電影。但也有許多中國影迷有些崩潰，「不管怎麼樣動物方城市2一定要引進啊」、「好想看史迪奇啊」、「動物方城市2還能在中國上映嗎」、「有考慮過電影院該如何生存嗎？」、「別動我的復仇者聯盟5啊」、「侏儸紀還能看得到嗎？」、「啊？那我們一直看哪吒就好啦」。

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