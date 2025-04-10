合體10年同事竟是「第一次聊天」！夏嘉璐搭戴天易剖析台影視變局

〔記者林欣穎／台北報導〕夏嘉璐主持TVBS Podcast節目《新聞幕後》，節目特邀請到TVBS品牌行銷暨公關部總監戴天易與主持人進行互動，有趣的是，夏嘉璐在訪問時，才發現兩人進入TVBS服務的時間差不多，但這次卻是同事十幾年來第一次聊天，直呼「大家真的是太忙了。」

夏嘉璐（右）與戴天易一同暢談台灣影視產業近期變遷與挑戰。（TVBS提供）

夏嘉璐與戴天易暢談台灣影視產業近期變遷與挑戰。戴天易以自身跨領域經驗，生動分享業界實務，表示AI將顛覆影視產業，猶如工業革命，勉勵年輕世代，在快速變動的媒體環境中，唯有不斷創新的內容，才能不被市場取代、站穩腳步。

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戴天易點出，台灣市場高度依賴國際OTT平台，但這些平台對內容品質要求極高，導致戲劇製作成本飆升至過去的兩到三倍，讓本土製作團隊壓力倍增。他更以韓國市場為例，指出高額製作費帶來的「影視泡沫化」現象，值得台灣借鏡。面對這樣的轉變，TVBS選擇雙軌並進，一方面打造具備全球版權潛力的作品，讓台灣文化產業影響力延伸海外；另一方面，製作較小成本的內容，再透過精準的版權分銷策略，靈活布局不同平台，創造永續的內容產製生態。

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目前TVBS的製作人經紀陣容包括林心如、陳亞蘭、修杰楷以及戴天易，推出包括《有生之年》、《祕書俱樂部》等在海內外口碑爆棚的戲劇作品。然而，影視產業的現況並不輕鬆，戴天易直言，目前影視產業生態相對艱難，為了讓創作者專注內容創作，TVBS從資金、版權銷售等項目全力協助，讓製作人可以更專注地投入內容產製，創造「一看就上癮」的作品。

戴天易在對談中也特別提到，台灣擁有多元的創作題材，再加上編劇、導演、製播優質人才與持續不斷的人才培育，都是台灣影視產業未來優勢。TVBS也持續透過編劇營、新人營，培育新世代影視人才。

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