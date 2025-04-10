蔡尚樺深V爆乳拚命賺錢 苦笑：再怎麼賺都比不上股市賠掉的錢

蔡尚樺主持功力備受肯定。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普對等關稅政策影響全球股市，台股7日重挫開盤，股民哀鴻遍野。女星蔡尚樺昨（9）也無奈發文感嘆，「再怎麼努力賺錢，都比不上股市裡賠掉的錢」。

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蔡尚樺禮服開高衩露美腿。（翻攝自IG）

蔡尚樺擁有亮麗外型及流利口條，是許多活動主持人的第一人選，昨日就發文透露，近日受邀主持富邦MVP晚宴，並曬出當天工作美照，可見她身穿一襲銀色亮片禮服，深V設計露出深邃事業線，豐滿北半球令人目不轉睛，裙襬更開高衩直逼腿根，展現一雙白皙美腿。

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努力工作的蔡尚樺也在文中感嘆，「最近最大的感想就是，再怎麼努力賺錢，都比不上股市裡賠掉的錢，我朋友說，再這樣下去她都不想省吃儉用了，與其錢錢被川普燒光，還不如自己花光（咦！怎麼好像有點道理）。」貼文曝光後，網友紛紛大讚，「太美了啦」、「看尚樺今天的穿著，相信不管怎麼賠，一定還是『事業長紅』」、「看到你就心情好了」。

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