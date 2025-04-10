晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡尚樺深V爆乳拚命賺錢 苦笑：再怎麼賺都比不上股市賠掉的錢

蔡尚樺主持功力備受肯定。（翻攝自IG）蔡尚樺主持功力備受肯定。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普對等關稅政策影響全球股市，台股7日重挫開盤，股民哀鴻遍野。女星蔡尚樺昨（9）也無奈發文感嘆，「再怎麼努力賺錢，都比不上股市裡賠掉的錢」。

相關新聞：益智、實境獎項確定分家！蔡尚樺曝當金鐘評審內情

蔡尚樺禮服開高衩露美腿。（翻攝自IG）蔡尚樺禮服開高衩露美腿。（翻攝自IG）

蔡尚樺擁有亮麗外型及流利口條，是許多活動主持人的第一人選，昨日就發文透露，近日受邀主持富邦MVP晚宴，並曬出當天工作美照，可見她身穿一襲銀色亮片禮服，深V設計露出深邃事業線，豐滿北半球令人目不轉睛，裙襬更開高衩直逼腿根，展現一雙白皙美腿。

相關新聞：蔡尚樺台積電「這價格」賣10張成功避險 今帳面仍虧損200多萬

努力工作的蔡尚樺也在文中感嘆，「最近最大的感想就是，再怎麼努力賺錢，都比不上股市裡賠掉的錢，我朋友說，再這樣下去她都不想省吃儉用了，與其錢錢被川普燒光，還不如自己花光（咦！怎麼好像有點道理）。」貼文曝光後，網友紛紛大讚，「太美了啦」、「看尚樺今天的穿著，相信不管怎麼賠，一定還是『事業長紅』」、「看到你就心情好了」。

在 Instagram 查看這則貼文

蔡尚樺（@gladys.tsai）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中